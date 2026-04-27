Güllük Mahallesinde yetersiz çöp konteynırı sebebiyle çöpler yollara taştı

Eskişehir'de konteynırlardan taşıp yola dökülen çöp yığınları sokakta kirliliğe yol açarak vatandaşlara rahatsızlık veriyor.

Tepebaşı ilçesi Güllük Mahallesi Sartak Sokak üzerinde biriken çöp yığınları görenleri rahatsız ediyor. Yetersiz kalan konteynırlar sebebiyle atıkların sokağa taştı. Kaldırımlara ve yola saçılan çöpler, görüntü kirliliğinin yanı sıra etrafa kötü koku yaymaya başladı. Biriken atıklar nedeniyle sokakta hijyen sorunu oluşmasından endişe duyularak belediye ekiplerinden en kısa sürede toplanması ve konteynır sayısının arttırılması bekleniyor. - ESKİŞEHİR