Gülseren Malkoç\'un İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli

Bağcılar'da eski kıyafetler, 80 yaşındaki Gülseren Malkoç'un evinde yeniden hayat buluyor. Malkoç, adeta mağazaya çevirdiği evinde 45 yıldır giysileri yıkayıp ütüledikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Geri dönüşümün en güzel örneklerinden biri Bağcılar'da yaşanıyor. Bağcılar Belediyesi'nin ilk kadın meclis üyesi olan 80 yaşındaki Gülseren Malkoç, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımında bulunuyor. Yaşlısından gencine toplumun her kesiminden ilçe sakini, gece gündüz demeden günün her saati Malkoç'un kapısını çalıyor.

"Yurt dışından getirilen kıyafetlerle bu işe başladım"

45 yıldır bu çalışmaları sürdürdüğünü söyleyen Malkoç, "Çocuklarım yurt dışında çalışıyor. Onların yurt dışından getirdiği eski kıyafetleri ihtiyaç sahibi komşulara vererek başladım. Yıllar sonra Bağcılar Belediyesi kurulduktan sonra meclis üyesi oldum. Dönemin başkanından rica ederek Hayır Çarşısı projesini hayata geçirdim. 5-6 yıl da sorumlu olarak çalıştım. Belediyenin de desteğiyle geri dönüşüme katkıda bulundum" dedi.

"Oturduğum binanın bodrum katı adeta mağazaya döndü"

İhtiyaç sahiplerinin tüm kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak için tüm gayretiyle çalıştığını belirten Malkoç, şöyle devam etti:

"Elime geçen eski kıyafetleri yıkayıp kuruladıktan sonra ütüleyerek yeni bir görüntüye kavuşturuyorum. Ardından da paketleyip bir köşeye ayırıyorum. Günün her saati kapımın zili çalıyor. Karşımdaki kişinin ihtiyacı olan kıyafeti ona veriyorum. Oturduğumuz binanın bodrum katı da topladığım kıyafetlerle dolu. Adeta bir mağazayı andırıyor. Ben oradan verdikçe yerine yenisi geliyor." - İSTANBUL