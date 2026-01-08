Ordu'da içme suyu altyapısı güçlendiriyor - Son Dakika
Yerel

Ordu'da içme suyu altyapısı güçlendiriyor

Ordu\'da içme suyu altyapısı güçlendiriyor
08.01.2026 13:33  Güncelleme: 13:35
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gülyalı ilçesinde geçmiş yıllarda yaşanan su arızalarını önlemek amacıyla içme suyu altyapısını yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında 1.500 metrelik hat modernleşecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gülyalı ilçesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla terfi hatlarında yenileme çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, Gülyalı ilçesi Yeniköy Mahallesi Rahmi Hüsem Caddesi üzerinde başlattığı çalışma ile geçmiş yıllarda yaşanan su arızalarının önüne geçmeyi hedefliyor. OSKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe merkezine içme suyu sağlayan toplam bin 500 metrelik hat modern altyapıya kavuşturulacak.

Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmalar ile birlikte ilçe merkezinde yaşanan içme suyu sorunlarının kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor. - ORDU

Kaynak: İHA

