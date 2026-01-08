Ordu\'da içme suyu altyapısı güçlendiriyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gülyalı ilçesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla terfi hatlarında yenileme çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, Gülyalı ilçesi Yeniköy Mahallesi Rahmi Hüsem Caddesi üzerinde başlattığı çalışma ile geçmiş yıllarda yaşanan su arızalarının önüne geçmeyi hedefliyor. OSKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe merkezine içme suyu sağlayan toplam bin 500 metrelik hat modern altyapıya kavuşturulacak.

Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmalar ile birlikte ilçe merkezinde yaşanan içme suyu sorunlarının kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor. - ORDU