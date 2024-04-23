Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, makam aracı yerine kendi aracını kullanacak - Son Dakika
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Yerel

Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, makam aracı yerine kendi aracını kullanacak

Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, makam aracı yerine kendi aracını kullanacak

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinin yeni belediye başkanı Aytaç Tosun, görev süresi boyunca belediyeye ait makam aracını değil, kendi aracını kullanacağını açıkladı. Tosun, kasada hiç para olmadığı için makam aracına binmeye razı olmadığını belirtti.

23.04.2024 14:43  Güncelleme: 14:47
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Zonguldak'ın Alaplı'ın tek beldesi olan Gümeli yeni Belediye Başkanı Aytaç Tosun, görev süresi boyunca belediyeye ait makam aracını değil, kendi aracını kullanacağını söyledi.

Zonguldak'ın Alaplı'nın Gümeli beldesinde 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler sonucunda belediye başkanı değişti. AK Parti'den seçilen Aytaç Tosun yeni belediye başkanı oldu. Mazbatasını alıp görevine başlayan Tosun, seçim döneminde, vatandaşlara makam aracı ile ilgili verdiği sözünü tuttu.

"Kasada hiç para olmayınca makam aracına binmeye gönlüm razı olmazdı"

Vatandaşlara göreve seçilmek için verdikleri sözleri tutacaklarını belirten Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, görevi devraldığı günden bu yana belediyeye ait makam aracı yerine kredi çekerek aldığı kendi arabasını kullandığını söyledi. Belediyeye ait bir aracın sadece iş gereği kullanıldığını ifade eden Aytaç, "Gümeli beldesinin 2 bin nüfusu olan bir yerin kasasında hiç para olmadan devraldık. Bir belediye başkanın bu şartlarda bir araca binmesine ben vatandaş olarak razı olmam. Kasada hiç parasız devraldığımız belediyenin aracına binmeye gönlüm razı olmadı. Belediyenin makam aracını kullanmıyorum. Belediyeye ait diğer araçlar ilgili birimler tarafından sadece iş gereği kullanılıyor. Makam aracını değil şahsi aracımı kullanmaya devam edeceğim" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, makam aracı yerine kendi aracını kullanacak - Son Dakika

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