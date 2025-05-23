Gümeli Belediye Başkanı: Nüfus Düşüklüğü Kapanma Riski Taşıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, nüfusun 2 binin altına düşmesi nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen kararnamede, nüfusu 5 bin üzerinde olan yerleşim yerlerinin belediye statüsüne alınması, 2 binin altına düşen beldelerin ise kapatılması öngörülüyor. Bu kapsamda tehlike altına giren Gümeli'de Belediye Başkanı Aytaç Tosun, vatandaşlarla bir araya gelerek hem destek istedi hem de önemli bir turizm müjdesi verdi. Beldede düzenlenen toplantıya Gümeli kurucu belediye başkanı İbrahim Şefik Ünal, önceki dönem başkanı Ahmet Saydam, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Aytaç Tosun, Gümeli'nin kapanmaması için kalıcı nüfus desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Tosun, "Belde niteliği, Gümeli'ye altyapıdan hizmetlere kadar birçok alanda avantaj sağlıyor. Bu ayrıcalığı kaybetmemek için nüfusun korunması ve artırılması şart" dedi.

Toplantıda söz alan önceki dönem belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar da Gümeli'nin kapanmaması için el birliğiyle çalışılması gerektiğini dile getirdi. Katılımcılar, genç nüfusun köye geri dönmesi, yerleşim teşvikleri ve sosyal projelerle nüfusun kalıcı olarak artırılması yönündeki taleplerini paylaştı.

Toplantının sonunda konuşan Belediye Başkanı Tosun, Gümeli için yürütülen turizm beldesi ilan süreciyle ilgili de umut verici gelişmeleri paylaştı. Tosun, "Gümeli'nin turizm beldesi olarak ilan edilmesi için gereken tüm işlemler tamamlandı. Süreç artık Resmi Gazete'de yayımlanma aşamasında. Bu gelişme hem nüfusa hem de bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak" diye konuştu. - ZONGULDAK