Gümüşhane'de 103. yıl kortejinde 103 metrelik bayrak Vali Atay'ın katılımıyla açıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de 103. yıl kortejinde 103 metrelik bayrak Vali Atay'ın katılımıyla açıldı

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Gümüşhane\'de 103. yıl kortejinde 103 metrelik bayrak Vali Atay\'ın katılımıyla açıldı
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Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen kortejde Cumhuriyet'in 103. yılı için 103 metrelik Türk bayrağı açıldı. Vali Cevdet Atay, il protokolü ve vatandaşların katıldığı yürüyüş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başlayıp Atatürk Caddesi boyunca sürdü.

Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Vali Cevdet Atay'ın da katıldığı yürüyüşte, Cumhuriyet'in 103. yılına özel 103 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Gümüşhane'de Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başladı. Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, il protokolü ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde marşlar söylendi.

Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı yürüyüşte, Cumhuriyet'in 103. yılına özel hazırlanan 103 metrelik Türk bayrağı açıldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği kortej, Atatürk Caddesi boyunca devam etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gümüşhane'de 103. yıl kortejinde 103 metrelik bayrak Vali Atay'ın katılımıyla açıldı - Son Dakika
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