Gümüşhane\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Anması

Gümüşhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen protokol üyeleri, kurum temsilcileri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Fatih Parkı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından Gümüşhane Valiliği koordinesinde Fatih Parkı'nda anma programı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından vatandaşlar günün anlam ve önemine binaen hazırlanan Anı Defteri'ni imzaladı. Programda sancak koşusu gerçekleştiren sporcular, sancağı Gümüşhane Valisi Cevdet Atay'a teslim etti.

Programda konuşan Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, "15 Temmuz 2016 gecesi ülkemiz hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Hain FETÖ'cülerin hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var' diyerek milletimizi meydanlara davet etmesinin ardından vatandaşlarımız bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Tek yürek olan milletimiz, inancıyla tankların karşısına çıktı, cesaretiyle kurşunlara göğüs gerdi. Devletine, bayrağına ve geleceğine sahip çıkarak unutulmayacak bir kahramanlık destanı yazdı. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla aziz milletimiz, tüm dünyaya demokrasiye sahip çıkmanın ne anlama geldiğini gösterdi. 15 Temmuz yalnızca hain darbe girişiminin bertaraf edildiği bir gün değil, aynı zamanda milletimizin yeniden tarih yazdığı kutlu bir gecedir. O gece milli irade, bağımsızlık ve istiklal bir kez daha zafer kazanmıştır. Aziz milletimiz canı pahasına iradesini korumuş, birlik ve beraberlik içerisinde demokrasiye sahip çıkmıştır. 15 Temmuz'da yazılan destan, Çanakkale'nin ruhunu, Sakarya'nın kararlılığını ve Milli Mücadele'nin sarsılmaz inancını yeniden ortaya koymuştur. Bizlere düşen en önemli görev ise 15 Temmuz ruhunu daima diri tutmak, o gece yazılan destanı unutmamak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde tek millet, tek devlet anlayışıyla birlik ve beraberliğimizi sonsuza kadar muhafaza etmektir" dedi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ise, "Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarih boyunca çok büyük badireler atlattı, ağır sıkıntılar yaşadı. Anadolu'ya geldiğimiz günden bu yana bu topraklardan sökülüp atılmak için sayısız tuzakla karşı karşıya kaldık. Ancak Allah'a şükürler olsun ki, 1071'de vurduğumuz Türk mührü bu topraklarda güneş doğdukça, denizler dalgalandıkça kıyamete kadar varlığını sürdürecektir. Biz böyle bir milletiz. 15 Temmuz ise geçmişte yaşadığımız birçok badireden çok farklı bir olaydı. Buna sadece darbe girişimi demek doğru olmaz. Çünkü darbelerin bile kendilerine göre bir anlayışı, bir iddiası vardır. Geçmişte yapılan bazı darbeler, ülkeyi daha iyi yönetme iddiasıyla savunulmuştur. Örneğin 12 Eylül darbesi de bu gerekçeyle meşrulaştırılmaya çalışılmıştı. Ancak 15 Temmuz bambaşka bir olaydı. Bu, darbe adı altında Türk milletini ve Türk devletini yok etmeyi, ülkeyi parçalamayı hedefleyen bir ihanetti. İçimizden devşirilmiş, başlangıcını da sonunu da planlamış, her tarafına ihanet sinmiş bir kalkışmaydı. Bu nedenle 15 Temmuz'u Türk tarihinde ayrı bir yere koymamız gerektiğine inanıyorum. Allah'a şükürler olsun ki, başta Cumhurbaşkanımızın liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin o gece yaptığı 'Seçilmiş hükümetin yanındayız' açıklamasıyla ortaya koyduğu kararlı duruş, ardından Cumhurbaşkanımızın vatandaşları meydanlara ve havalimanlarına davet etmesiyle birlikte Türk milleti devletine sahip çıktı ve darbecilerin girişimini engelledi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabının canlı olarak takip edildiği programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi. Gece saat 00.13'te kent genelindeki camilerde okunacak selalarla birlikte Demokrasi Nöbeti sürecek. - GÜMÜŞHANE