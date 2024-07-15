Gümüşhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gümüşhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gerçekleştirildi

Gümüşhane\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gerçekleştirildi

Gümüşhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Vali Alper Tanrısever ve kent protokolü şehit kabirlerini ziyaret etti, fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Emirler Mezarlığı'nda şehit kabirlerini ziyaret eden Vali Tanrısever, fotoğraf sergisinin açılışını yaparak 15 Temmuz gecesi yaşananları anma ve minnetle andıklarını belirtti.

15.07.2024 13:52  Güncelleme: 13:54
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Gümüşhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Vali Alper Tanrısever ve kent protokolü şehit kabirlerini ziyaret etti, fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve hain FETÖ darbe girişiminin 8.yıldönümünde Gümüşhane'de dün akşam şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verilmesinin ardından bugün ilk program Emirler Mezarlığında gerçekleştirildi.

Emirler mezarlığında meftun bulunan şehit kabirlerini ziyaret eden Vali Alper Tanrısever, Milletvekili Musa Küçük, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Genel Meclisi Başkanı Av.Eşref Balki ve kent protokolü kabirlere karanfil bıraktıktan sonra Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyip İl Müftüsü Hüseyin Gün'ün duasına eşlik etti.

Buradaki programın ardından Atatürk Parkında, 15 Temmuz gecesi yaşananların delilleri olan fotoğraf sergisinin açılışı yapılarak fotoğraflar incelendi.

Serginin ardından açıklama yapan Vali Tanrısever, "Bugün, hain FETÖ darbe girişiminin 8. yıldönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anıyoruz. Emirler Mezarlığı'nda bu vatan için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek, onların fedakarlıklarını bir kez daha hatırladık ve minnetle andık. Milletimizin azmi ve iradesi, bu topraklarda her zaman hür ve bağımsız yaşama kararlılığımızın en büyük teminatıdır. 15 Temmuz'da demokrasimizin, milli birliğimizin ve vatan sevgimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördük. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hep birlikte, güçlü ve aydınlık yarınlara emin adımlarla yürüyeceğiz. Unutmayalım ki, bizler bir oldukça, kardeş oldukça, ülkemiz de ilelebet hür ve bağımsız kalacaktır" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gümüşhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gerçekleştirildi - Son Dakika

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