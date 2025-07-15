Gümüşhane\'de "15 Temmuz" yürüyüşü ve anma programı düzenlendi

Gümüşhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

Gümüşhane Belediye Binası önünde başlayan yürüyüşte Gümüşhane Valisi Aydın Baruş ile protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Parkı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından Atatürk Parkı'nda anma programı gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılan anı defterine vatandaşlar duygularını yazarken, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve Gümüşhane İl Müftüsü Dr. Hayri Erenay tarafından dua edildi. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki milli sporcular tarafından gerçekleştirilen sancak koşusunun ardından alana getirilen sancak Gümüşhane Valisi Aydın Baruş'a teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı alandaki dev ekrandan canlı olarak izletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabının ardından MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi.

Programda konuşan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin 9'uncu yıldönümünde, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, ülkemizin ve milletimizin varlığına kasteden FETÖ'cü hain darbe girişimine karşı, Allah'ın inayeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dirayeti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin eşsiz cesareti sayesinde kazandığımız destansı mücadeleyi yad etmek, şehadet makamına yürüyen aziz şehitlerimizi rahmetle anmak, o karanlık geceyi cesaretiyle aydınlatan kahraman gazilerimizi, yiğit vatan evlatlarını hatırlamak üzere bir araya geldik. Türk milletinin tarihinde dönüm noktası oluşturan bu zaferin yıldönümünde, şehadetleriyle geleceğimizi aydınlatan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükran duygularıyla yad ediyor, şanlı gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz" dedi.

Program, sinevizyon gösterimi ve kamu spotlarının yayınlanmasıyla devam etti. - GÜMÜŞHANE