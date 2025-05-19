Gümüşhane\'de 19 Mayıs Kutlamaları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gümüşhane'de düzenlenen törenle kutlandı.

Yenişehir Stadyumu'ndaki kutlamalara Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi. 19 Mayıs tarihinin bir milletin yeniden diriliş mücadelesi olduğunu söyleyen Atalay, "Atatürk'ün Samsun'da attığı ilk adım, yakılan istiklal meşalesi dalga dalga Anadolu'ya yayılarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla nihayete ermiştir. İşte bu yüzden 19 Mayıs Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin vatanı, milleti ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adıdır. Bu tarih düşman işgaline karşı Anadolu'nun her köşesinde yükselen istiklal ruhunun kıvılcım aldığı gündür. Bu tarih barış, huzur ve güven içerisinde yaşadığımız Türkiye'nin inşasında ilk tuğlanın koyulduğu gündür. Milletimizin esarete karşı direnişini koyduğu, özünden aldığı güçle topyekun bir varoluş mücadelesi başlattığı gündür. Asla pes etmeyen bir milletin yeniden diriliş mücadelesidir" dedi.

Günün anlam ve önemini ifade eden konuşmanın ardından bayrak takdimi ile ödül töreni gerçekleştirildi ve 'Bayrak' adlı şiir okundu. Cimnastik ve karate branşlarında spor gösterileri ile halk oyunları ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı. Liseler tarafından hazırlanan koreografi gösterisinin ardından jandarma bomba arama köpeği ile Kürtün Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nın kule yapımı gösterisi sunuldu.

Program, kapanışın ardından düzenlenen serbest spor etkinlikleriyle gün boyu sürdü. - GÜMÜŞHANE