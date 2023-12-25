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Gümüşhane'de Buzağı Bakım Ekipmanları Dağıtıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Buzağı Bakım Ekipmanları Dağıtıldı

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde 'Buzağılarımızı Yaşatalım Projesi' kapsamında eğitim alan yetiştiricilere buzağı bakımı ekipmanları dağıtıldı. Proje ile çiftçilere buzağıların doğum ve doğum sonrasındaki bakım ve beslenmesiyle ilgili eğitim verildi.

Gümüşhane\'de Buzağı Bakım Ekipmanları Dağıtıldı
25.12.2023 - 15:43,
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Gümüşhane'nin Köse ilçesinde "Buzağılarımızı Yaşatalım Projesi" kapsamında eğitim alan yetiştiricilere buzağı bakımı ekipmanları dağıtıldı.

Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Köse İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yürütülen "Buzağılarımızı Yaşatalım Projesi" kapsamında eğitim verilen büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde yüz hibeli olarak temin edilen buzağı bakım ekipmanları dağıtıldı. Köse 60. Yıl Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen programda, proje kapsamında eğitim verilen 300 büyükbaş hayvan yetiştiricilerine doğum sonrası buzağı yetiştiriciliğinde ihtiyaç duyulan buzağı bakım ekipmanları verildi.

Proje ile çiftçilere buzağıların doğum ve doğum sonrasındaki bakım ve beslenmesiyle ilgili eğitim verildi. Projede yetiştiricilere doğru müdahale, doğumdan hemen sonra ilk müdahale ve bu müdahaleleri yaparken gerekli hijyenik ekipmanların kullanımı, doğru ve bilinçli müdahale ile buzağı ölümlerinin minimize edilmesi amaçlandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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Gümüşhane, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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