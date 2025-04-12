Gümüşhane'de Gazze İçin Tehlikeli Yürüyüş

Gümüşhane'de yüzlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmüne tepki göstermek için yürüdü.

Atatürk Caddesi üzerinde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden İsrail'in mazlum Gazze halkına yönelik gerçekleştirdiği zulmü protesto etti. Cadde boyunca ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla tekbir getiren ve slogan atan kalabalık yürüyüşünü Gümüşhane Belediyesi önünde bulunan Fatih Parkı'nda sonlandırdı.

'Tekbir Cuması' etkinliği kapsamında bir araya gelen sivil toplum örgütü yönetici ve üyeleri ile siyasi parti temsilcilerinin katıldığı yürüyüşün ardından Fatih Parkı'nda Kuran-ı Kerim okunurken mazlum Gazze halkı için eller semaya açıldı. - GÜMÜŞHANE