Gümüşhane\'de 2024 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Gümüşhane'de 2024 yılı 2.İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Alper Tanrısever başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleriyle diğer kurul üyeleri katıldı.

Toplantının başlangıcında konuşan Vali Tanrısever, Türkiye'nin mahalli idareler seçimlerini gerçekleştirdiğini, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleriyle muhtarların seçiminin yapıldığını hatırlatarak, salonda bulunan yeni Belediye Başkanları başta olmak üzere hepsine başarılar diledi.

"Gümüşhane'de medeni bir şekilde seçimi atlattık"

Gümüşhane'nin mahalli idareler seçimlerini köylerdeki ufak tefek sıkıntılarla atlattığını ifade eden Vali Tanrısever, "Bu demokratik anlayışı gösteren başta Gümüşhaneli hemşerilerimiz olmak üzere siyasi partilerimizin il ve ilçe teşkilatlarına, adaylara şükranlarımızı sunuyoruz. Medeni bir şekilde çok şükür seçimi atlattık. Önemli olan kavgasız, gürültüsüz, hemşericilik hukukuna uygun bir şekilde seçimin atlatılmasıydı. Bütün ilçelerimizde de bu şekilde bitti. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da o akşam ifade ettiği gibi 4 yıl boyunca Türkiye gündeminde seçim diye bir şeyi yok. Bundan sonra ele de gönül gönüle verip milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, il genel meclisi üyelerimizle, tüm siyasilerimizle, bir taraftan biz ve kaymakamlarımızla ilimize, memleketimize, köylerimize, beldelerimize hep beraber hizmet etmenin zamandır" dedi.

"İstişareyle, danışarak, görüşerek, birleşerek hizmet etmenin zamanıdır"

Gümüşhane'de 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla toplam proje tutarı 51 milyar 919 milyon 455 bin TL olan 182 proje bulunduğunu kaydeden Vali Tanrısever, göreve başladığında kurduğu cümle olan "Saat gibi işlememiz lazım" sözünü yineleyerek "Saat gibi eksiksiz, noksansız, tıkır tıkır işlememiz lazım. Gümüşhane'de yapılacak çok işimiz var ama kaynağımız her ilde olduğu gibi sınırlı. O yüzden sürekli istişareyle, danışarak, görüşerek, bütün farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak Gümüşhane özelinde, ilçelerimiz özelinde, beldelerimiz ve hatta köylerimiz özelinde birleşerek hizmet etmenin zamanıdır. 31 Mart tarihi geçmiştir. 1 Nisan tarihi itibariyle artık ilimizde belediye başkanlarımız siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza hizmet etmekle mükelleftir. Bu konuda kendilerine güveniyoruz. Daha önceki belediye başkanlarımıza yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Toplantıda daha sonra sırasıyla yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri sunum eşliğinde Gümüşhane il genelinde yapılan çalışmalarını anlattı, koordinasyon gerektiren konuları paylaştı ve kurul üyelerinin sorularını cevaplandırdı.

"İçme suyu isale ve arıtma tesisini bu yıl sonuna kadar bitireceğiz"

Devlet Su İşleri 22.Bölge Müdürü Fatih Kişi, kente içme suyu sağlayacak olan Bahçecik Barajın isale hattı ve arıtma tesisinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Aktutan barajından tünel yardımıyla Bahçecik barajına aktaracağımız su için tünel imalatına bu yıl başlamayı planlıyoruz. Bahçecik barajındaki suyu 25 bin metreküplük kapasiteye sahip arıtma tesisi ve 28 kilometrelik iletim hattıyla şehir merkezine ulaştıracağız. Arıtma tesisini ve isale hattını bu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

"Köse barajında yeniden enjeksiyon yapılacak"

Köse ilçesinde bulunan ve hem Kelkit hem Köse ilçesine içme suyu sağlayan Köse Barajındaki kaçak suyla ilgili önceki toplantıların ardından yaptığı çalışmayı paylaşan Kişi, "Orada olan, işin yapım tekniğiyle alakalı enjeksiyon eksikliği diyebiliriz. Daha sonra eksiklik ortaya çıkınca biz tekrar enjeksiyon yapmışız. Tüm bunların ardından biz yine bir çalışma yaptık. Proje firmamızla birlikte bayramdan sonra yeniden sondaj işlemlerini yaparak enjeksiyon işlerine başlayacağız" diye konuştu.

Konuşmasında Gümüşhane'deki barajların doluluk oranlarını da paylaşan Kişi, Gümüşhane kent merkezinde Harşit Çayının da içinde olduğu şehir içi derelerinin 2.kısım ikmali 2.kısım işlerinin de devam ettiğini sözlerine ekledi.

Karayolları 10.Bölge Müdürü Mehmet Aşık ise Gümüşhane-Kelkit arasındaki 6 bin 350 metre uzunluğundaki Pekün Dağı Tünelinde çalışmaların devam ettiğini, sol ve sağ tüpte kalan kazı miktarının 2 bin 251 metre olduğunu hatırlatarak, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı tünelinde de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Tirebolu-Torul yolu yatırım programında olmadığı için ihale edemiyoruz"

Daha sonra Belediye Başkanlarının sorularını cevaplandıran Aşık, Gümüşhane-Tirebolu arasındaki yolun son durumuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Tirebolu-Torul yolu tek yol olarak projesi hazırlanmış ve onaylanmış, tünelleri olan bir yolumuz. ve biz her sene bunu yatırım programına teklif ediyoruz. Projenin ihale edilebilmesi için yatırım programına alınması ve ödeneğinin temin edilmesi gerekiyor. Bu yıl içerisinde yatırım programında değil. Biz yine teklif ediyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıl yatırım programına girmesiyle ilgili mücadelemiz devam ediyor. Bu yol üzerindeki hem trafik yoğunluğu hem standart düşüklüğü hem belli noktalardaki kaya düşmeleri çok yoruyor. O anlamda da yapabileceklerimizi yapıyoruz ama sonuç itibariyle yatırım programına alınması gerekiyor. Bu sene yatırım programında değil. Dolayısıyla biz ihale yapma imkanımız yok."

"Yollarımız duble yol oldu ama hala 25 metre çekme payı var"

Karayolu güzergahında işyeri açma konusunda 25 metre olan çekme mesafesinin bu güzergahlarda iş yapmalarına engel olduğunu ifade eden Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay ise "40 yıl önce çıkmış bir kanuna dayalı olarak bu uygulama yapılıyor. Şimdi yollarımız duble yol oldu ama hala 25 metre çekme payı var. Burası Gümüşhane, burada arsaların durumu belli zaten. Bu durum Gümüşhane'deki iş dünyasının diğer illerle rekabetini engelliyor. Gümüşhane esnaf ve tüccarının, Gümüşhane iş dünyasının burada mağdur olduğu kanaatindeyim. Bizim coğrafi yapımımız belli. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Gümüşhane coğrafi şartlar bakımından Türkiye'nin en zor şehirlerinden birisi. Dolayısıyla kanunlarda Türkiye'ye şamil olarak uygulanınca, coğrafya Türkiye'nin her yerinde aynı özellikleri taşımıyor ki. Yeni bir düzenleme yapılması talebimiz var" ifadelerini kullandı.

"Biz bunun coğrafi koşullara göre düzenlenmesi gerekiyor ve bunun için yasal düzenleme gerekiyor"

Akçay'ın sorularını cevaplandıran Aşık, "25 metre çekme mesafesi Türkiye'nin her yerinde aynı. Bizim gibi böyle dağlık arazide çok fazla mağduriyet oluşturuyor. Biz bunun coğrafi koşullara göre düzenlenmesi gerektiği konusunda Bakanlığımıza bildiriyoruz. Biz bununla ilgili tekrar Bakanlığımıza bu mağduriyetleri dile getirelim. Bununla ilgili yasal düzenleme gerekiyor" diye konuştu.

Toplantı diğer bölge müdürlerinin sunumlarının ardından son buldu. - GÜMÜŞHANE