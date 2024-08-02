Gümüşhane\'de İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Gümüşhane'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gümüşhane'de İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Cuma namazının akabinde Kemaliye Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Gümüşhane Milletvekilleri Celalettin Köse ve Musa Küçük'ün de katıldığı cenaze namazında şehit edilen İsmail Haniye için dualar edildi. - GÜMÜŞHANE