Gümüşhane'de Köylere Hizmet Götürme Birlik Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gümüşhane'de Köylere Hizmet Götürme Birlik Meclisi toplantısı yapıldı

26.04.2022 13:14
Gümüşhane'de Köylere Hizmet Götürme Birlik Meclisi toplantısı yapıldı

Gümüşhane'de Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği'nin seçimli meclis toplantısı ve muhtar eğitim programı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği'nin seçimli meclis toplantısı ve muhtar eğitim programı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi.

Gümüşhane Kültür Merkezinde Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, ilgili kurum müdürleri, İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarların katıldığı toplantıda ilk olarak birlik meclis toplantısı yapıldı.

Toplantıda Birliğin 2021 yılı faaliyet raporu, 2021 yılı kesin hesabıyla 2022 yılı çalışma programının görüşülmesinin ardından Birlik encümeninde görev yapacak 2 muhtar üye ile 2 İl Genel Meclisi üyesi seçimi gerçekleştirildi.

Akpınar köyü muhtarı Eyüp Aydın'ın da aday olduğu köy muhtarları arasında gizli oyla yapılan seçimde Şephane köyü muhtarı Mustafa Gürbüz ve Söğütağıl köyü muhtarı Serdar Gün Şişman ile İl Genel Meclisi üyeleri arasından da AK Partili Mihdat Uçan ve MHP'li Vedat Soner Başer, Birlik Encümeni üyesi olarak seçildi.

Seçimlerin ardından Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir söz alarak hem seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu hem de muhtarların kendisine ilettiği talepleri kürsüden dillendirdi.

Toplantının hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Taşbilek, yeniden seçilen Birlik Encümeni üyelerine de başarı dileklerinde bulundu.

Seçimlerin ardından Vali Yardımcısı Mustafa Pala başkanlığında köy ve mahalle muhtarlarının sorun ve talepleri salonda hazır bekleyen ilgili kurum müdürleri tarafından alınırken ardından muhtarlara yönelik eğitim programı gerçekleştirildi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de Köylere Hizmet Götürme Birlik Meclisi toplantısı yapıldı
Gümüşhane'de Köylere Hizmet Götürme Birlik Meclisi toplantısı yapıldı
Gümüşhane'de Köylere Hizmet Götürme Birlik Meclisi toplantısı yapıldı
Gümüşhane'de Köylere Hizmet Götürme Birlik Meclisi toplantısı yapıldı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Hatay'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika haberi | Hatay'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı İzmir'de İha Destekli Operasyon: 89 Kaçak Göçmen Yakalandı, 12 Organizatör Gözaltına Alındı İzmir'de İha Destekli Operasyon: 89 Kaçak Göçmen Yakalandı, 12 Organizatör Gözaltına Alındı

Ekrem Akdoğan, Gümüşhane, Hisarcık, Muhtar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Köylere Hizmet Götürme Birlik Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefon görüşmesi yaptı: Liderler zirvesi teklifini hatırlattı
13:11 Işın Karaca'dan yine Gülşen eleştirisi! Kızım görünce "Anne, neden?" diye sordu!
13:05 Bakan Koca'dan "Son Bilim Kurulu toplantısı" anonslu girizgah: Pandemi bitiyor
13:05 Patates kanseri nedeniyle 26 ilde karantina uygulandı! Bakan Kirişçi uyardı: Çok ciddi tedbirler alınması lazım
12:49 Çin'den büyük atılım! Yılın ilk çeyreğinde altyapılara ayrılan bütçe 78 milyar dolara çıktı
12:48 ABD polisinden filmleri aratmayan operasyon! Yangında mahsur kalan bebek işte böyle kurtarıldı
12:35 AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekilleri "Şenyaşar ailesi" nedeniyle birbirine girdi! Ağabeyi cinayetten tutuklanan Yıldız'dan "iki yüzlü" iması!
12:20 Elon Musk'ın her hamlesi kripto para piyasasını etkiliyor! Dogecoin yüzde 25 değer kazandı!
11:12 Mansur Yavaş, çocuk başkan Esila'nın isteğini kırmayıp hayata geçirdi: Belediye personeli şiir okuyarak güne başlıyor
12:08 Mısır'da yeni bir tarihi hazine bulundu! Zeus tapınağının kalıntıları gün yüzüne çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 13:21:31. #1.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Köylere Hizmet Götürme Birlik Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement