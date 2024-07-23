Gümüşhane'de Yeniköy Çamlık Şenliği Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Yeniköy Çamlık Şenliği Coşkuyla Gerçekleştirildi

Gümüşhane\'de Yeniköy Çamlık Şenliği Coşkuyla Gerçekleştirildi

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Yeniköy köyünde düzenlenen Yeniköy Çamlık Şenliği, Vali Alper Tanrısever'in katılımıyla coşkuyla gerçekleştirildi. Şenlikte, yöre halkı ve gurbetçiler bir araya geldi.

23.07.2024 21:47  Güncelleme: 21:54
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Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Yeniköy köyünde bu yıl 19.'su düzenlenen Yeniköy Çamlık Şenliği coşkuyla gerçekleştirildi. Vali Alper Tanrısever'in de katıldığı etkinlik, yöre halkını ve gurbetçileri bir araya getirdi.

Köyün Çamlık alanında gerçekleştirilen şenliğe, kış mevsiminde köyü ziyaretinde geleceğine dair söz veren Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever de katıldı. Vali Tanrısever şenlik alanı girişinde davul-zurnayla karşılandı. Şenliğe ayrıca Şiran Kaymakam Vekili ve Kelkit Kaymakamı Kadir Algın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara ve ilçe protokolü katıldı. Köy muhtarlığının yemek, Yeniköy Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin de tatlı, dondurma ve diğer faaliyetlerin sponsorluğunu üstlendiği şenlikte, davetlilere yöresel etli keşkek de ikram edildi.

Çoğunluğu gurbetçilerin oluşturduğu, çocukların çuval yarışı oynadığı, katılımcıların devasa halay halkasında buluştuğu şenlikte vatandaşlarla sohbet eden Vali Tanrısever, yaşlıların ellerini öperek özel olarak ilgilendi. Vali Tanrısever, Dede Korkut'un "Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın, doksandokuz adı ile merhaba" diyerek başladığı konuşmasını "Bugünler güzel günler. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep beraber birlik olalım" sözleriyle sonlandırdı.

Alanı dolduran vatandaşlara "Her gününüz şenlik tadında geçsin inşallah" temennisinde bulunan Vali Tanrısever, "Bizim yaş kuşağını geçtik ama çocuklarımızı köye bağlamamız lazım, birbirine bağlamamız lazım, kalplerine sevgiyi aşılamamız lazım. Türkiye'nin her tarafından, yurtdışından gelmiş birlik olmuşsunuz. Tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Algın ise, "Bugün bu etkinlikte bir aradayız. Bu etkinlikler bizim için tek bir anlam ifade ediyor. Eğlencenin ötesinde birlik ve beraberliğimizin sembolü bu şenlikler. Rabbim her zaman bu al bayrağın gölgesinde bir, beraber olabilmeyi, kederde, hüzünde, sevinçte her zaman bir ve beraber olabilmeyi nasip etsin. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ahşap el sanatı ve ağaç kökü sanatının güzel örneklerinin sergilendiği şenlikte konuşan Şiran Belediye Başkanı Kara da, "Şenlik için emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Böyle etkinlikler sayesinde bizler sıla-i rahimi ayakta tutuyoruz. Sizler birçok şehirden, yurtdışından gelerek buralardan bağınızı koparmıyorsunuz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Yeniköy Çamlık Şenliği Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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