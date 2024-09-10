Gümüşhane'de Su Samurları Kavga Etti - Son Dakika
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Yerel

Gümüşhane'de Su Samurları Kavga Etti

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için, uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurları Gümüşhane'de görüntülendi. Su samurları daha önce oyun oynadıkları videolar ile ilgi çekmişti, ancak bu sefer kavga ederken görüntülendiler.

10.09.2024 14:15
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Gümüşhane'deki Harşit Çayı'nda koruma altında bulunan su samurları kavga ederken görüntülendi.

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için, uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurları Gümüşhane'de görüntülendi. Daha önce Harşit Çayı etrafında yüzdükleri ve oyun oynadıkları videolar ile ilgi çeken su samurları bu sefer kavga ederken görüntülendi.

Özcan Mahallesi'nde Harşit Çayı üzerinde görüntülenen su samurlarının kavga ederken çıkardıkları sesler çevredekiler tarafından net bir şekilde duyuldu. Su samurları daha sonra gözden kayboldu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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