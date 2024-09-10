Gümüşhane'de Su Samurları Kavga Etti

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Gümüşhane'deki Harşit Çayı'nda koruma altında bulunan su samurları kavga ederken görüntülendi.

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için, uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurları Gümüşhane'de görüntülendi. Daha önce Harşit Çayı etrafında yüzdükleri ve oyun oynadıkları videolar ile ilgi çeken su samurları bu sefer kavga ederken görüntülendi.

Özcan Mahallesi'nde Harşit Çayı üzerinde görüntülenen su samurlarının kavga ederken çıkardıkları sesler çevredekiler tarafından net bir şekilde duyuldu. Su samurları daha sonra gözden kayboldu. - GÜMÜŞHANE