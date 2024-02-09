Gümüşhane\'de dolmuş şoförü Afrikalı öğrencilere mey çaldı

Gümüşhane'de geçtiğimiz haftalarda keçilere "mey" konseri verdiği görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez izlenen dolmuş şoförü Engin Çelik, bu kez dolmuşunda Afrikalı siyahi öğrencilere mey çaldı, Gümüşhane türküsü söyletti.
Kent merkezindeki transit yol güzergahında dolmuş şoförlüğü yapan ve boş zamanlarında mey çalan Engin Çelik (43), o anların videolarını sosyal medya hesaplarında paylaşmaya devam ediyor.
Aynı zamanda halk oyunları eğitmeni olan Çelik, geçtiğimiz günlerde Gümüşhane Üniversitesinde okuyan siyahi öğrencilerden kalabalık bir grubu dolmuşuna binince şoför değişikliği yaparak her zaman yanında taşıdığı meyini eline aldı ve öğrencilere Gümüşhane güzelleri türküsünü çaldı.
Türkünün bir kıtasını da öğrenen Afrikalı öğrencilerin koro halinde "Gümüşhane güzelleri" türküsünü söylediği o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, öğrencilerin türküye tempo tutmaları da dikkatlerden kaçmadı.
Bu videosunu da sosyal medya hesaplarından paylaşan Çelik, keçiye mey çaldığı videonun toplamda 10 milyonu geçen bir izleme aldığını hatırlatarak, "Keçi videosunu bayağı bir kitle izledi. En son baktığımda 10 milyonu geçmişti. Tüm hesaplarımızdan attık bayağı bir kişiye ulaştı bu da benim için onur verici. Bir Gümüşhaneli olarak bunu tüm Türkiye'ye tanıtmaktan onur ve gurur duydum" dedi.
Afrikalı öğrencilerle olan videonun hikayesini anlatan Çelik, "Dolmuşla üniversite tarafından kent merkezine doğru gelirken tesadüfen 10-15 kişilik bir Afrikalı öğrenci grubu denk geldi. Mey sürekli yanımdaydı ve çıkartarak hemen onlara Gümüşhane türküsü çaldım. Türküyü bilmediklerinden onlara bir dörtlük öğrettim. Ben çaldım onlar söyledi. Bayağı eğlendik. Daha sonra o arkadaşları indirmedim. Kale Deresi mevkiine kadar geldik. Burada bir kemençe şovu yaptık. Onlar da çok memnun kaldılar. Gayet mutluyum. Bu tür videolara devam ederek şehrimiz Gümüşhane'yi tanıtmak istiyorum" dedi.
Çelik'in hesabında ayrıca ticari bir işletmenin içinde yerde yatan bir kediye mey çaldığı ve kedinin de kuyruğunu sallayarak müziği dinlediği anların videosu da ilgi görüyor. - GÜMÜŞHANE
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