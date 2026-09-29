Gümüşhane Karayolları 101. Şube Şefi Sarıgün, 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Gümüşhane Karayolları 101. Şube Şefi Sarıgün, 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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Gümüşhane Karayolları 101. Şube Şefi Sarıgün, 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Gümüşhane Karayolları 101. Şube Şefi Osman Sarıgün, 15 Ağustos'ta ani rahatsızlık sonrası kalbi durdu ve müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti, cenazesi Erzurum'da toprağa verildi.

Gümüşhane Karayolları 101. Şube Şefi Osman Sarıgün geçirdiği ani rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane Karayolları 101. Şube Şefi Osman Sarıgün (34) 15 Ağustos tarihinde aniden rahatsızlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıgün'ün duran kalbi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı.

Hayati fonksiyonları stabilize edilen Sarıgün, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sarıgün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Evli ve bir çocuk babası olan Sarıgün'ün vefatı, ailesi, mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Genç yaşta hayatını kaybeden Sarıgün'ün cenazesi Erzurum'da bulunan Narmanlı Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip toprağa verildi.

Kaynak: İHA
Atatürk ÜniversitesiOsman SarıgünGümüşhaneAğustosErzurumGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane Karayolları 101. Şube Şefi Sarıgün, 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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