Gümüşhane\'nin düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı

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Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. Yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Törende 29 pare top atışı gerçekleştirildi.

Tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediyesi'ne ait çelenklerin sunumuyla başladı.

29 pare top atışı eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz Zafer Meydanı'ndaki kutlama programına geçildi. Burada devam eden etkinlikte ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Ercan Çimen, "Bugün Gümüşhane'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı. Türklerin ebedi yurdu Anadolu üzerinde gözü olan düşman devletler tarih boyunca hep karşımıza çıkmışlardır. Gümüşhane, Anadolu Türklüğünün en önemli köşelerinden biridir. Bu aziz toprakları 1916 Haziran ve temmuz aylarında Ruslar işgal etmişlerdir. İşgal uzun sürmemiş, ordumuz ve milletimizin kahramanca mücadelesi sonunda 15 Şubat 1918 tarihinde güzel Gümüşhane'miz düşman esaretin kurtarılmıştır" dedi.

Başkan Çimen'in konuşmasının ardından Gaziler adına Gazi Ercan Kömürcü tarafından da konuşma gerçekleştirildi.

Programda daha sonra Gümüşhane gazileri adına Gazi Hüseyin Cahit Kaya tarafından Vali Alper Tanrısever'e Türk bayrağı, Gazi Celil Tanguroğlu tarafından Belediye Başkanı Ercan Çimen'e şehrin anahtarı, Gazi Gazi Kaanoğlu tarafından İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Serhat Demiral'a kurtarılmış yurt toprağı hediye edilirken, protokol üyeleri de gazilere buket takdim etti.

Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sudenaz Parlak tarafından okunan 'Kahramanlık' şiirinin ardından halk oyunları ekibi gösterilerini sergilerken, Kurtuluşu Yaşamak temalı yarışmalar ve Kurtuluş Koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Burada gerçekleştirilen kutlama programının sonunda ise Gümüşhane Atlı Spor Kulübü ve GÜMOFF Off-Road Kulübü tarafından geçiş töreni düzenlenerek, vatandaşlara kavurma ikram edildi.

Etkinlik kapsamında Kemaliye Camiinde şehitler için mevlid okutulurken, Süleymaniye Mahallesi'nde Gümüşhane Belediyesi tarafından restore edilen Zeki Kadirbeyoğlu Konağı ve Paşa Hamamının açılışı gerçekleştirildi. - GÜMÜŞHANE