 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerine çığda arama ve kurtarma eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerine çığda arama ve kurtarma eğitimi verildi

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Zigana Dağı ve Kayak merkezinde Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerine çığda arama ve kurtarma eğitimi verdi. Eğitimde, çığ afeti durumunda kullanılması gereken teknikler ve sığınak kurma ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerine çığda arama ve kurtarma eğitimi verildi
26.01.2024 - 15:38,  Güncelleme: 15:41
Abone Ol

Zigana Dağı ve Kayak merkezinde Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından üniversite öğrencilerine çığda arama ve kurtarma eğitimi verildi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler ve Ankara'dan gelen JAK ekipleri tarafından Zigana Dağı ve Kayak merkezinde Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü (AYAY) çığda arama ve kurtarma eğitimi verildi. JAK ekipleri AYAY öğrencilerine çığ afeti durumunda arama ve kurtarmada kullanmaları gereken teknikleri uygulamalı olarak gösterirken, sığınak kurma ile ilgili de bilgiler verdi. Arama ve kurtarma eğitimlerinin ardından öğrenciler Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin operasyonlarda kullandıkları teçhizatları inceleyerek bilgiler aldı.

"Öğrencilerimize uygulamalı olarak eğitim veriyoruz"

Uygulamalı eğitimlerin önemini vurgulayan Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü (AYAY) Dr. Öğr. Üyesi Sevil Cengiz, "Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü acil durumlarda ve afet durumlarda yönetimi sağlamakla görevli bir bölüm biz de öğrencilerimize uygulamalı olarak gerekli birimlerde eğitim veriyoruz afet durumlarında planlama yapabilsinler diye. Biz bugün burada jandarma ekiplerinden çığda arama kurtarma ve sığınak kurma eğitimi aldık" dedi.

"Jandarma ekipleri tecrübelerini bize aktardılar"

Jandarma ekiplerinden aldıkları eğitimden çok memnun kaldığını dile getiren Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Ercan Deniz, "Burada çığ anında neler yapmamız gerektiği hakkında jandarma ekiplerimiz bilgiler verdi. Jandarma ekiplerimiz kendi tecrübelerini bize aktardılar bizim için çok iyi olduğunu düşünüyorum. Olayları, afetleri birebir yaşayan insanlarla tanıştık" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gümüşhane, Jandarma, Güvenlik, Eğitim, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerine çığda arama ve kurtarma eğitimi verildi - Son Dakika


18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49
İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05
Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu

Son Dakika
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05 Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02 Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58 Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 18:52:32. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerine çığda arama ve kurtarma eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement