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Gümüşhane Valisi Deprem Bölgesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Gümüşhane Valisi Deprem Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından incelemelerde bulundu. Vali Tanrısever, herhangi bir zarar veya can kaybı olmadığını belirtti ve vatandaşların bireysel önlemlerini almaları gerektiğini vurguladı.

Gümüşhane Valisi Deprem Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
19.12.2023 - 15:28,
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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, önceki gece ve dün gece gerçekleşen 4.3, 4.1 ve 3.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremin merkez üssü Kelkit ilçesinde incelemelerde bulundu.

Beraberinde Kelkit Kaymakamı Kadir Algın ve diğer yetkililerle muhtemel her duruma karşı vatandaşların barınması için hazırlanan spor salonlarında incelemelerde bulunan Vali Tanrısever, son durumla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerinin ardından bir açıklama yapan Vali Tanrısever, "Şükürler olsun ki herhangi bir zarar, ziyan, can kaybı, mal kaybı yok. En ufak cam kırılması dahi yok. Vatandaşlarımız da iyiler. Deprem bölgesinden gelen gençlerimiz, üniversite öğrencilerimiz biraz heyecanlanmıştı. Doğal, psikolojilerini anlamak lazım. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah bundan sonra da olmaz. Allah beterinden saklasın. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Yaşanan bu durumun Türkiye'nin deprem gerçeğini, deprem bölgesinde yaşanıldığı gerçeğini hatırlattığını kaydeden Vali Tanrısever, "Hepimizin bireysel önlemlerimizi almamız gerekiyor. Özellikle 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra biraz daha titizdik ama çabuk unutmuştuk. Bu noktada bireysel anlamda kendimi de eleştiriyorum. Ama tekrar hatırladık. Allah beterinden saklasın" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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