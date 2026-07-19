Gümüşlük Müzik Festivali Başladı - Son Dakika
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Gümüşlük Müzik Festivali Başladı

19.07.2026 12:59
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23. Gümüşlük Müzik Festivali, kadın müzisyenlerle konser ve panayır etkinlikleriyle açıldı.

(MUĞLA) - 23. Gümüşlük Müzik Festivali, kadın müzisyenlerden kurulu Peradi Ensemble ve Sista Sound konserleriyle başladı. Konserlerden önce gün içinde "Son çivi, ilk nota" buluşması adı altında düzenlenen panayır Bodrumluları bir araya getirdi.

Koyunbaba Antik Taş Ocağı ve Gümüşlük sahilindeki festival merkezinde gerçekleşecek Gümüşlük Müzik Festivali 6 Eylül'e kadar devam edecek. Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından organize edilen festivalin sanat yönetmenliğini bu yıl da piyanist Eren Levendoğlu, sanat danışmanlığını ise piyanist Gülsin Onay üstleniyor.

Festivalle birlikte, Bodrum'da inşaat sezonunun kapanışı ile kültür-sanat sezonunun açılışına işaret eden "Son çivi, ilk nota" mottosunu üstlenen panayır da açıldı. Panayırda sergilenen yerel tatlar, el yapımı ürünler, doğal ve organik üretimler festival misafirlerinin ilgisiyle karşılandı.

Panayır kapsamında sivil toplum kuruluşları da bazı sosyal farkındalık sunumlarıyla dikkat çekti. MisGibi1Bodrum oluşumu 6-8 yaş grubunun atıklarla mdf üzerine gerçekleştirdikleri çevreci panoları sergiledi.

Hedefi iyi, temiz ve adil gıdayı savunmak olan uluslararası kuruluş Slow Food Hareketi de stant açarak üretimde sürdürülebilirlik, yerel ürünlerin desteklenmesi ve kaliteli, doğal besin maddelerine herkesin kolay erişimi, sağlıklı beslenmeyi teşvik ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi konulara dikkati çekti.

İLK KONSER KADIN MÜZİSYENLERDEN

Uluslararası Gümüşlük Festivali, Türkiye'nin ilk kadın müzik kolektifi Sista Sound'un özel kürasyonuyla çok renkli, çok sesli ve çok dilli bir açılışa ev sahipliği yaptı. Günün ana konserinde Peradi Ensemble sahne alırken, ilk günün açılış ve kapanışına özel hazırlanan Sista Sound'un konuk vokallerle zenginleşen özel semi-live DJ setleri müzikseverlerin ilgisiyle karşılandı.

23.Gümüşlük Müzik Festivali'nin "Suda" sahnesinde gerçekleşecek ikinci konser, 21 Temmuz Salı akşamı, Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'nun destekleriyle izleyici ile buluşacak. Ud sanatçısı ve kompozitör Mehmet Polat'a, sahnede piyano ile Franz von Chossy, kontrabas ile Daniel van Huffelen ve davulla Francesco Parsi eşlik edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Gümüşlük Müzik Festivali Başladı - Son Dakika

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