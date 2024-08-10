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Gümüşlük'te temizlik seferberliği

MUĞLA - Bodrum Belediyesi ekipleri, temizlik seferberliği kapsamında Gümüşlük genelinde kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatı ile başlatılan temizlik seferberliği Gümüşlük Mahallesi genelinde farklı müdürlüklerden 100 personel ve 15 aracın katılımıyla kapsamlı olarak yapıldı. Gümüşlük Mahallesi Muhtarı Zeki Pay, Gümüşlük Mahallesinden sorumlu Bodrum Belediye Meclis Üyesi Faik Karakaya, Temizlik İşleri Müdürü Serdar Kaya ve Destek Hizmetler Müdürü İzzet Mert Kallem'in de bizzat katıldığı temizlik çalışması gün boyu sürdü.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde, Destek Hizmetler, Park ve Bahçeler, Zabıta, Fen İşleri, Veteriner İşleri ile Kültür ve Sosyal İşler müdürlüklerince Gümüşlük Mahallesi genelinde gerçekleştirilen temizlik seferberliği kapsamında; cadde ve sokaklarda ot temizliği, atık temizliği, yola taşan ağaç ve çalılarda budama, yıkama, süpürme; konteyner tamir,bakım ve temizliği, okul bahçelerinde ve mesire alanlarında genel temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Önceden belirlenen cadde ve sokaklarda gerçekleşen çalışmanın dışında Gümüşlük, Koyunbaba ve Çukurbük sahillerinde de genel mıntıka temizliği yapıldı. Veteriner İşler Müdürlüğü ekibi,hem temizlik çalışmalarına destek verdi hem de bölgede bulunan sokak hayvanlarının mama ve su kaplarını yenileyerek mama dağıtımında bulundu. ADM Elektrik ekipleriyle de koordineli olarak ağaçlarda budama gerçekleşirken Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerde sorumluluk alanlarında temizlik çalışması gerçekleştirerek seferberliğe katıldı.

Temizlik İşleri ve Zabıta müdürlükleri ekipleri, Gümüşlük sahilinde bulunan işletmelerin geri dönüşüm ambalaj atıklarını daha düzenli depolaması ve geri dönüşüme kazandırması amacıyla işletmelerin yapması gereken zorunluluklar ile ilgili işletme yetkililerine sözlü tebliğ gerçekleştirirken toplama alanları ile ilgili yenileme çalışmaları başlatıldı.

Gümüşlük genelindeki ara sokaklarda ot temizliği, süpürge ve yıkama işlemleri iki gün daha devam edecek.