Gündoğan'da deniz dibi temizliği: 213 kilogram atık çıkartıldı - Son Dakika
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Yerel

Gündoğan'da deniz dibi temizliği: 213 kilogram atık çıkartıldı

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen deniz dibi temizliğinin dokuzuncu etabı Gündoğan koyunda yapıldı. Gönüllü dalış ekibi denizden 213 kilogram atık çıkarırken vatandaşlar da kıyı temizliği yaptı. Atıklar geri dönüşüm için 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

10.07.2024 19:31
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Gündoğan'da deniz dibi temizliği: 213 kilogram atık çıkartıldı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen deniz dibi temizliğinin dokuzuncu etabı Gündoğan koyunda yapıldı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla gerçekleşen deniz dibi temizliği bu hafta Gündoğan koyunda gerçekleşti. Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, meclis üyeleri, Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci, Cumhuriyet Halk Partisi Gündoğan Mahalle Temsilciliği, ilgili birim müdürleri, gönüllü dalış ekibi, personeller ve vatandaşlar katıldı.

Denizleri atıklardan arındırmak amacıyla gerçekleşen deniz dibi temizlik çalışmasında gönüllü dalış ekibi denizden 213 kilogram atık çıkarırken vatandaşlar da kıyı temizliği yaptı. Çıkarılan atıklar, Gündoğan İskelede sergilenerek geri dönüşümü yapılmak üzere 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, "Deniz Dibi Temizlik etkinliğimizin dokuzuncu etabındayız. Bu manzaralar ne kadar kötü olsa da deniz dibi temizliğine ilk başladığımız günleri baz alırsak şu an çıkan görüntü bizi mutlu ediyor. Böylece toplumda oluşturduğumuz farkındalığı da görmüş oluyoruz. Bu çalışmalarda değerli basın mensupları ve vatandaşlarımızın da destekleri bizler için çok önemliydi. Onlara da Bodrum Belediyesi adına çok teşekkür ederim. Böyle tabloları görmemek adına Bodrum'a hak ettiği maviliği verene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

17 Temmuz Çarşamba günü, Deniz Dibi Temizliğinin onuncu etabının Türkbükü sahilinde devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA

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