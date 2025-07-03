Güneş Kremi Kullanımında Dikkat! - Son Dakika
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Güneş Kremi Kullanımında Dikkat!

Güneş Kremi Kullanımında Dikkat!
03.07.2025 13:10
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Eskişehirli aktar Metin Ağılönü, yanlış güneş kremi kullanımının D vitamini eksikliğine yol açabileceğini uyardı.

Eskişehir'de uzun yıllardır aktarlık yapan Metin Ağılönü, vatandaşların ciltlerini korumaya çalışırken yapacakları hatalı güneş kremi kullanımının sağlık problemlerine sebep olabileceğini belirtti.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber ciltlerini korumak isteyen vatandaşlar güneş kremlerine yöneliyorlar. Eskişehirli aktar Metin Ağılönü ise vatandaşların bilinçsiz bir şekilde güneş kremi kullanmasının yarardan çok zarar getirdiğini belirtti. Ağılönü, bu zararların en başında güneşten alınan D vitaminin eksik kaldığını aktardı. Ağılönü, bilinçsiz kullanmanın dışında merdiven altı üretilen güneş kremlerinin de zararlı olduğunu söyledi.

"Güneşten korunayım derken D vitamini eksikliğine yol açabilir"

Vatandaşların bilinçsiz bir şekilde güneş kremi kullanması hakkında konuşan Metin Ağılönü, "Güneşlenmenin en önemli faydalarından biri, vücudumuzun D vitamini almasıdır. D vitamini, kapsüllerden ya da ilaçlardan alınabildiği gibi, esas olarak güneşten de elde edilir. Yediğimiz, içtiğimiz gıdaların dışında güneş, D vitamini açısından önemli bir kaynaktır. Ancak bilinçsizce güneş kremi kullanırsanız, güneşten gelen D vitamininin vücuda ulaşmasını engellemiş olursunuz. Aşırı miktarda güneş kremi sürmek, güneşten korunayım derken D vitamini eksikliğine yol açabilir. Bu eksiklik, kemik gelişimini olumsuz etkiler; çünkü güneş, kemiklerin güçlenmesine de katkı sağlar. D vitamini eksikliğiyle birlikte kemiklerde zayıflama meydana gelir. Yani güneşleneyim derken sağlığınızdan olabilirsiniz" dedi.

"Merdiven altı ürünlerden kaçınılmalı"

Ayrıca bilinçsiz kullanımın dışında merdiven altı ürünlerinde kullanmasını tavsiye etmediğini aktaran Ağılönü, "Bu nedenle güneş kremi kullanırken dikkatli olunmalı. İlk olarak, aşırı miktarda kullanılmamalı. İkinci olarak, merdiven altı ürünlerden kaçınılmalı. Biz, aktarlardan alınacak güvenilir ürünlerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Aktarcıların verdiği tavsiyelere uyarak vücudunuza uygun ürünleri sürebilirsiniz. Bu tavsiyelere uyulursa hem güneşlenme hem de bronzlaşma süreci korunmuş olur. Ultraviyole ışınlardan korunmak için 50 faktörlü güneş kremleri tercih edilmeli. 50 faktör, yaklaşık yüzde 98 koruma sağlar. Bizim ürünlerimiz de zaten 50 faktörlü olup yüksek koruma özelliğine sahiptir" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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