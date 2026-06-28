Güneş Uçak İçin Adalet Çağrısı

Samsun'da 6 Haziran'da Atatürk Bulvarı Türk-İş Kavşağı'ndaki yaya geçidinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 12 yaşındaki Güneş Uçak'ın ailesi ve yakınları, kazanın meydana geldiği noktada bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamada, adalet çağrısı yapılırken yaya güvenliğinin artırılması istendi.

Aile adına açıklamayı Güneş Uçak'ın dayısı Levent Topaloğlu okudu. Topaloğlu, kazanın ardından hazırlanan ilk raporlarda Güneş Uçak'ın yaya geçidinde bisiklet sürdüğü gerekçesiyle kusurlu gösterilmesine tepki göstererek, "12 yaşındaki bir çocuğun yaya geçidindeki hatası, arkasından gelen aşırı hızın ve tedbirsizliğin üzerini örtebilir mi" dedi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun sürücülere yaya geçitlerine yaklaşırken hızlarını azaltma ve yol şartlarına uygun hareket etme yükümlülüğü getirdiğini hatırlatan Topaloğlu, yaya güvenliğinin yalnızca trafik kurallarıyla değil, vicdan ve toplumsal sorumlulukla da ilgili olduğunu vurguladı.

Açıklamada, yaya geçitlerinin daha güvenli hale getirilmesi, riskli noktalarda akıllı sinyalizasyon ve yükseltilmiş geçit gibi fiziki önlemlerin hayata geçirilmesi, denetimlerin artırılması ve caydırıcı cezaların tavizsiz uygulanması çağrısında bulunuldu.

Sürücülere de seslenen Topaloğlu, direksiyon başında alınan her kararın bir insanın yaşamını etkileyebileceğini belirterek, "Trafikte öncelik hız değil, hayattır" dedi. Topaloğlu, "Başka Güneşler sönmesin, başka ailelerin ocakları yıkılmasın diye hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.