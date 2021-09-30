Üye Girişi
Güneş: "Ürünlerin alım fiyatını devlet açıklarsa, çiftçi de tüccarın eline düşmez" - Son Dakika

Güneş: "Ürünlerin alım fiyatını devlet açıklarsa, çiftçi de tüccarın eline düşmez"

30.09.2021 14:24
Güneş:

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, çiftçilerin sorununa dikkat çekerek, çiftçilerin ürettiği ürünlerin fiyatlarını devletin açıklaması durumunda çiftçilerin de tüccarın eline düşmeyeceğini söyledi.

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, çiftçilerin sorununa dikkat çekerek, çiftçilerin ürettiği ürünlerin fiyatlarını devletin açıklaması durumunda çiftçilerin de tüccarın eline düşmeyeceğini söyledi. Devletin gübre fabrikalarını denetlemesi gerektiğini de belirten Güneş, "Tarım Bakanlığının bürokratları bakan beye doğru bilgi verseler bu işlerin çoğunu çözeceğiz ama bilmiyorlar" dedi.

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, yaptığı açıklamada çiftçilerin sorunlarına değindi. Çiftçilerin ürettiği ürünlerinin alım fiyatını devletin belirlemesi gerektiğini dile getiren Güneş, "Pancarın fiyatını devlet açıklıyor. Benim istediğimde bu. Çayın, fındığın fiyatını devlet açıklıyor. Devletimizden istediğimiz bu. Kabak çekirdeğinin fiyatını da Tarım Bakanlığımız ve ofis açıklasın. Alım yapmazsa yapmasın ama açıklasın. Piyasanın fiyatını belirlesinler. Bizi tüccarın önüne atmasınlar. Eğer devletin açıklamadığı bir ürün varsa biz otomatik olarak tüccarın eline kalıyoruz. Mesela buğdayı ofis bu yıl 2 bin 400 TL olarak açıkladı. Tüccarlar devletin açıkladığı fiyatın üzerinde alım yaptılar. 'Eğer biz bunu 2 bin 400 TL'ye alırsak bizi tercih etmezler, orayı tercih ederler' dediler. Biz 3 bin TL'ye kadar buğday sattık. Zaten devlet yüksek açıkladı. Devletin alım yapması önemli değil ama ofis çiftçinin ürünlerinin alım fiyatını açıklayacak. Vatandaş da tüccarın eline düşmeyecek. Bizim istediğimiz bu. Devletimiz her zaman babalığını gösteriyor. Çiftçinin elinde bir zaman fındık kalmıştı, devlet aldı. Geçen sene patates elimizde kalmıştı, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla vatandaşın elinde kalan patatesi ofis aldı. Hiç kimsenin elinde patates kalmadı. Devlet zor zamanlarda bizim elimizden tutması gerekiyor. Ay çekirdeği ile kabak çekirdeğinde de ofisin mutlaka müdahale etmesi lazım. Bu konuda girişimlerimiz oldu" ifadelerini kullandı.

Gübre fiyatlarının pahalılığına dikkat çeken Güneş, "Şuan DAP gübresi 6 bin 700 TL. Eğer rahat üretim yapacaksak bana göre gübrenin fiyatının 3 bin 500 TL olması lazım. Bu paralara çiftçi gübre alıp tarlasına atamaz. O zaman da verim düşüklüğü olur. Devletimiz etkilenir, çiftçimiz etkilenir. Biz hiçbir tarlayı boş bırakmıyoruz. Tarlayı da nadasa da bırakmıyoruz. Türkiye'de 6 tane gübre ithalatçısı var. Devletimiz bunları çağıracak 'Arkadaş, bu zaman kadar çiftçinin sırtından trilyonları kazandın. Bu sene de fedakarlık yap, biraz ucuz sat' diyecek. Dışarda da pahalı. Gübre kurdan dolayı artmıyor. Gübre dışarıda dolar bazında pahalanıyor ama bunu çiftçi anlamaz. Çiftçi 'ben üreteceksem bana ucuz gübre verin' der. Kimseye bunu anlatamayız. Bu sene ürün çıkmadı. Yüzde 50-70 arasında zararımız var. Ürün bu sene para etti ama olmadığından dolayı para etti. Buna çözüm sağlayacaksak, devletimiz bu gübre fabrikalarına müdahale edecek. ya da alım satımlarını denetlenmesi lazım" diye konuştu.

Çiftçinin ürettiği ürünün satış fiyatı ile markette satılan fiyatları değerlendiren Güneş, "Çiftçinin bu konuda hiçbir suçu yok. Ben her gün bu işi takip ediyorum. Benim çiftçim şuanda çekirdeği 11 TL'ye satıyor. Beni çiftçimin 11 TL'ye sattığı çerezlik çekirdek, kuruyemişçi de 30 TL. Bunun denetlenmesini devlet yapacak, ben yapamam. Eğer çiftçiden çekirdek alındıysa, alıcı makbuzunu kessin, kaça alındığını görür. Vergi de kaçıramazlar. Benim çiftçim 11 TL'ye çekirdek satarken, sen 30 TL'ye çekirdek alıyorsan ben çiftçimin hakkını yiyen adama hakkımı helal etmem. Ben bunun halcilerden kaynaklandığını zannetmiyorum. Komisyonu belli. Halden faturasız mal çıkmaz. Bunu birileri rant kapısı olarak görüyor ve fırsatçılık yapıyor. Nohudu geçen sene 4 lira 50 kuruşa sattım. Markete gittiğimde nohudun kilosu 15 TL. Bu vicdan değil. Patates tarlada 1.5 TL, markette 4 TL. Bu vicdan değil. Çiftçimin ürettiği süt 3 TL, markette 8 TL. 3 TL'lik süt markette 8 TL olmaz ki. İnsaf yani. Bu çiftçinin hakkını ödeyemezler. Cumhurbaşkanımız düğmeye bastı. Bunu yapan kimse devlet bulsun ve gereğini yapsın" şeklinde konuştu.

"Bizim ürettiğimiz Türkiye'ye yeter" diyen Abdulkadir Güneş, "Yeter ki insanlar dürüst olsun. Adamın parası var, samanda kriz gördüğü zaman gidip saman stokluyor. Karaborsa yapıyor. İlgisi alakası olmayanlar saman stokluyorlar. Ben çiftçimin sattığı samana pahalı demem ama çiftçinin 300 TL'ye sattığı samanı parası olan adam stok yaptıysa devlet olan müdahale etsin. Türkiye'nin samanı da arpası da kendine yeter. Kuraklık olur, o zaman dışarıdan getirebiliriz" dedi.

"Arpayla çavdarı seçemeyenler Tarım Bakanlığı'nda bürokrat oluyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile çiftçinin sorunları için görüştüğünü dile getiren Güneş, "Tarım ve Orman Bakanımıza 45 dakika görüşüp bu sorunları anlattım. Bakanımıza 'Eğer sana biri gelip de taşra da çiftçi kazanıyor, buğday eken kazanıyor, hayvancılıktan para kazandık' derlerse inanma dedim. Zaten bizim sıkıntımız işi bilmeden anlatanlardır. Yanlış bilgi verenler bizi sıkıntıya sokuyor. Özellikle Tarım Bakanlığının bürokratları bakan beye doğru bilgi verseler bu işlerin çoğunu çözeceğiz ama bilmiyorlar. Arpayla çavdarı seçemeyenler orada bürokrat oluyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Güneş: Ürünlerin alım fiyatını devlet açıklarsa, çiftçi de tüccarın eline düşmez

Ziraat Odası, Türk Lirası, Kocasinan, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güneş: 'Ürünlerin alım fiyatını devlet açıklarsa, çiftçi de tüccarın eline düşmez' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı 14:24 Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı 14:00 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı 13:59 İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı
Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı 13:52 Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı 12:53 "Ulan" tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti 12:24 Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti
Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu 11:23 Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler 11:14 Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler

Son Dakika Haberleri
14:24 Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı
14:03 Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar
13:59 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı
13:59 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz
13:58 İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı
13:56 İtalyanların Cüneyt Çakır'a tepkisi büyüyor! Şikayete gidiyorlar
13:51 Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı
13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda mesaj verdi: Bazı marketlerle ilgili denetim süreci olacak ve cezai müeyyideler gelecek
13:49 Messi'den sonra Barcelona komple dağıldı
12:53 "Ulan" tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyenler için bugün son gün Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyenler için bugün son gün         
14:25
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz         
13:59
İtalyanların Cüneyt Çakır'a tepkisi büyüyor! Şikayete gidiyorlar İtalyanların Cüneyt Çakır'a tepkisi büyüyor! Şikayete gidiyorlar         
13:57
Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda net mesaj: Bazı marketlere cezai müeyyideler gelecek Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda net mesaj: Bazı marketlere cezai müeyyideler gelecek         
13:33
115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar         
12:26
Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş         
12:10
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi         
08:58
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı         
21:39
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 14:29:19. #1.13#
SON DAKİKA: Güneş: "Ürünlerin alım fiyatını devlet açıklarsa, çiftçi de tüccarın eline düşmez" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement