Güneşten Korunmanın Önemi - Son Dakika
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Güneşten Korunmanın Önemi

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02.06.2025 15:32
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Güneşten Korunmanın Önemi
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Dermatolog Uzm. Dr. Öztürk, güneş kremi seçiminin cilt tipine uygun olması gerektiğini vurguladı.

Cildiniz için en iyi yatırım güneşten korunmak

BURSA - Yaz aylarında güneş kremi kullanmanın önemine dikkat çeken Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde görevli Dermatoloji Uzmanı Dr. Perihan Aladağ Öztürk, her 10 deri kanserinden 9'unun ultraviyole ışınları maruziyetine bağlı ortaya çıktığını belirtti.

Güneşten doğru şekilde korunmanın yöntemleri hakkında açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Öztürk, her cildin kullanacağı güneş kreminin aynı olmadığının altını çizdi. Mutlaka cilt tipine uygun güneş kreminin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Öztürk, "Toplumumuzda güneş kremi seçerken genelde sadece 30 faktör ya da 50 faktör gibi değerlere odaklanılıyor. Bu değerler bize güneş kreminin SPF değerini yani Ultraviyole B'ye karşı koruyuculuğunu gösterir. Ancak bizim seçeceğimiz güneş kremi mutlaka Ultraviyole A'ya karşı da koruyucu olmalıdır. Yani geniş spektrumlu güneş kremleri tercih etmeliyiz. Özellikle lekeli ciltlerde, mavi ışık filtreli ve renkli güneş kremlerinin kullanılması önem arz etmektedir" dedi.

Güneş kremini yeterli miktarda uygulanması için yüz ve boyun bölgesine iki parmak uzunluğunca güneş kremi sürülmesi gerektiğini dile getiren Öztürk, "Tabi ki ense, kulak, el sırtı, kol gibi güneşe açık bölgeleri de güneşten korumayı unutmamalıyız. Güneş kremimizi güneşe çıkmadan 15-20 dakika önce uygulayıp, özellikle yaz aylarında her iki, üç saatte bir yenilemeliyiz. Spor, terleme, havuz, deniz sonrası güneş kremini tekrarlamalıyız" şeklinde konuştu.

6 aydan küçük bebeklere güneş kremi kullanılmasının önerilmediğinin altını çizen Öztürk, "6 aydan itibaren mineral filtreli güneş kremlerini tercih edebiliriz. Unutmayın ki her 10 deri kanserinden 9'u ultraviyole ışınları maruziyetine bağlı ortaya çıkar. Bu nedenle cilt sağlığınıza yapacağınız en iyi yatırım güneşten doğru şekilde korunmaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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