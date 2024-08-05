Güney Kore\'de Aşırı Sıcaklar Sonucu 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Yerel

Güney Kore'de 20 Mayıs-3 Ağustos tarihleri arasında aşırı sıcaklar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, bin 546 kişi hastanelik oldu.

Güney Kore'de etkili olan aşırı sıcakların bilançosu netleşmeye başladı. Güney Kore İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 20 Mayıs - 3 Ağustos tarihleri arasında 11 kişi sıcak çarpması sonucu hayatını kaybederken, bin 546 kişi sıcak çarpmasına bağlı belirtiler nedeniyle hastanelik oldu.

Verilerde 235 bin 880'i kümes hayvanı olmak üzere 257 bin 483 çiftlik hayvanının ve 6 farklı çiftlikte 5 bin 867 balığın aşırı sıcaklar nedeniyle telef olduğu bilgisi yer aldı.

Yetkililer uyardı

Mevcut sıcak hava dalgasının en az 10 gün daha etkisini sürdüreceğini duyuran Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), sıcaklık değerlerinin ülke genelinde 30 ila 36 derece arasında seyredeceğini açıkladı. Yerel saatle 14.00 ile 17.00 arasında açık hava aktivitelerinden kaçınma çağrısı yapan yetkililer, sıcak çarpmasına karşı tedbir alma uyarısında bulundu.

Termometreler 40 dereceyi göstermişti

KMA dün Gyeonggi eyaletindeki Yeoju şehrinde sıcaklığın 40 dereceye ulaştığını duyurmuş, söz konusu değerin 4 Ağustos 2018'den bu yana ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu açıklanmıştı. Güney Kore İçişleri Bakanlığı, ülkede etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle geçen hafta "1. derece sıcak hava dalgası uyarısı" yayınlamıştı. - SEUL