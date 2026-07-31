Güney Kore'de Sıcaklık Rekoru: 41.4°C - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore'de Sıcaklık Rekoru: 41.4°C

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1973'ten beri en yüksek sıcaklık olan 41.4°C, Yangsan'da kaydedildi. Sıcak hava uyarıları devam ediyor.

Güney Kore'de hava sıcaklıklarının kayıt altına alınmaya başlandığı 1973'ten bu yana termometreler ilk kez 41,4 dereceyi göstererek rekor kırdı.

Güney Kore'de rekor sıcaklık kayda geçti. Ülkede hava sıcaklıkların kayıt altına alınmaya başlamasından bu yana termometreler ilk kez 41,4 dereceyi göstererek rekor kırdı. Ülkenin güneydoğusundaki Yangsan kentinde hava sıcakları üç gündür 40 derecenin üzerinde seyrederken, yerel saatle 13.40'ta hava sıcaklığı 41,4 dereceye yükseldi.

Güney Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), bu değerin Ağustos 2018'de Hongcheon'da kaydedilen 41 derecelik önceki ulusal rekoru geride bıraktığını açıkladı. KMA, "ASOS gözlem sistemiyle tutulan meteorolojik veriler 1973 yılında başladı. Yangsan'da ölçülen 41,4 derece, o tarihten bu yana kayıtlarımızdaki en yüksek sıcaklıktır" ifadelerini kullandı.

KMA, Yangsan'ın da içinde bulunduğu Güney Gyeongsang eyaletinin bazı kesimleri için en üst seviyede sıcak hava uyarısı yayımlarken, Güney Kore'nin büyük bölümünde sıcak hava uyarıları ve tavsiyeleri yürürlükte kalmaya devam ediyor.

KMA, ülke genelindeki aşırı sıcakların, Kuzey Pasifik Yüksek Basınç Sistemi ile Tibet Yüksek Basınç Sistemi'nin aynı anda etkili olmasından kaynaklandığını belirterek, bu iki yüksek basınç sisteminin Kore Yarımadası'nı adeta bir kubbe gibi örterek sıcak havayı hapsettiğini, bulut oluşumunu sınırladığını ve sıcaklıkların ülke genelinde yükselmesine neden olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Güney Kore, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güney Kore'de Sıcaklık Rekoru: 41.4°C - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti Evin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Lahor’da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı Lahor'da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı
Görüntüler infial yaratmıştı Tekmelenen adam sessizliğini bozdu Görüntüler infial yaratmıştı! Tekmelenen adam sessizliğini bozdu
Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet
Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler

11:13
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın’daki yangınla mücadele sürüyor
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor
10:58
Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı
Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı
10:45
Firma isimleri de belli İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
10:41
Gözaltındaki Cem Küçük’le çarpıcı detaylar “Büyük isimlerle“ korkutmuş
Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş
09:54
Görüntü Maalesef Türkiye’den Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
09:30
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 11:31:21. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Sıcaklık Rekoru: 41.4°C - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.