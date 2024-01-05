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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e 200 top mermisi attığını açıkladı - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e 200 top mermisi attığını açıkladı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz istikametine doğru yaklaşık 200 top mermisi ateşlediğini duyurdu. Top atışlarının herhangi bir hasara yol açmadığı belirtildi. Güney Kore, Kuzey Kore'nin provokatif eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alacağını açıkladı.

Güney Kore, Kuzey Kore\'nin Sarı Deniz\'e 200 top mermisi attığını açıkladı
05.01.2024 - 10:22,
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Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz istikametine doğru yaklaşık 200 top mermisi ateşlediğini açıkladı.

Kuzey Kore'nin Sarı Deniz istikametine doğru yaklaşık 200 top mermisi ateşlediği bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, top atışlarının Kuzey Kore'nin güneybatı kıyı bölgelerindeki Jangsan Burnu ve Deungsan Burnu'ndan 09.00 ile 11.00 saatleri arasında yapıldığı kaydedildi. Top mermilerinin Sarı Deniz'deki deniz sınırı olan Kuzey Sınır Çizgisi'nin kuzeyindeki tampon bölgeye düştüğü açıklandı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin top atışları nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmediğini duyurdu.

Güney Kore: "Gerekli tedbirler alınacak"

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Lee Sung-jun açıklamasında, Kuzey Kore'nin "provokatif" eylemlerine tepki gösterdi. "Krizi tırmandıran bu tür eylemlerin tüm sorumluluğunun Kuzey Kore'ye ait olduğu konusunda uyarıyor ve Kuzey Kore'ye bu tür eylemlerin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz" diyen Lee, "Güney Kore ve ABD arasındaki yakın koordinasyon çerçevesinde, ordumuz takip faaliyetlerini sürdürmektedir ve Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı gerekli tedbirler alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Tansiyon yükselmişti

Kuzey Kore'nin kendi casus uydusunu yörüngeye göndermesi Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltmişti. Güney Kore, Kuzey Kore ile askeri gerilimleri azaltmak üzere 2018 yılında imzalanan askeri anlaşmayı tepki olarak kısmen askıya alırken, Pyongyang ise misilleme olarak anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu. Son olarak, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin yıl sonu toplantısında iki ülke arasındaki ilişkileri "birbirine düşman iki devlet arasındaki ilişkiler" olarak tanımlayarak, savaş hazırlıklarını hızlandırma talimatı vermişti. - SEUL

Kaynak: İHA
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