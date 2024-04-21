Güney Koreli belediye çalışanları Efes Tarlası Yaşam Köyü\'nü ziyaret etti

Yerel

Güney Kore'nin Sancheong-Gun kentinin belediye çalışanları Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü ziyaret etti.

Selçuk gibi tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bir kent olan Sancheong'dan gelen teknik heyet Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün yanı sıra, belediye tarafından yürütülen tarımsal projeler ve Selçuk'un tarımsal potansiyeli hakkında bilgilendirildi. Heyet öncelikle Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde yer alan Toprak Okulu, Tohum Merkezi, İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesi'ni gezdi. Efes Tarlası Yaşam Köyü Koordinatörü Ziraat Mühendisi Mustafa Kemal Özdalyan tarafından Toprak Okulu'nda yapılan bilgilendirmede atalık tohumların saklanma koşulları, çocukları toprakla tanıştırmayı amaçlayan projeler, Toprak Okulu'nda verilen eğitimler, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde düzenlenen söyleşiler, Ücretsiz Toprak Analizi, Osmancık Üzümünün Coğrafi İşaret alma süreci anlatıldı.

Daha önce TUI ve National Geographic işbirliğiyle gerçekleşen "Geçmişten Günümüze Türkiye'nin Etkili Kadınları" adlı turlar kapsamında Avrupa'nın VIP ziyaretçileri bir kez daha Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü ziyaret etmişlerdi. - İZMİR