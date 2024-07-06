Güney Koreli Sehyeon Kim, Kütahya'da Müslüman Oldu

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Güney Kore uyruklu Sehyeon Kim, Kütahya İl Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu.

Evlilik sebebiyle İslam dinini araştırdığını ve müslüman olmaya karar verdiğini belirterek, İl Müftülüğüne başvuran Güney Kore vatandaşı Sehyeon Kim için "İhtida Merasimi" düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde İl Müftü Yardımcısı Bahtiyar Kargıoğlu tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Sehyeon Kim'e bilgiler verildi. İl Müftü Yardımcısının konuşmasının ardından Sehyeon Kim Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu.

Müftü Yardımcısı Kargıoğlu, İslamiyet'i seçen Sehyeon Kim'i tebrik ederek İhtida Belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.

Sehyeon Kim müslüman olduktan sonra Mustafa ismini aldı. - KÜTAHYA