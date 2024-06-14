Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu'ndan Bayram Mesajı - Son Dakika
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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu'ndan Bayram Mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Filistin'de yaşanan insanlık dramından dolayı buruk bir bayram kutladıklarını bildirdi. Kadooğlu, mesajında dünyanın birçok coğrafyasında akan kan ve göz yaşları nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını belirtti. Aynı zamanda bayramların toplumsal barış ve huzurun artmasına katkı sağladığını vurgulayan Kadooğlu, bayram sevincinin tüm topluma yayılması için dost ve akrabaların yanı sıra engelli, yaşlı, muhtaç ve kimsesizlerle paylaşılması gerektiğini ifade etti.

14.06.2024 12:37
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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Filistin'de yaşanan insanlık dramından dolayı buruk bir bayram kutladıklarını bildirdi.

Başkan Celal Kadooğlu, bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutladı. Kadooğlu mesajında, "İslam alemi olarak bir Kurban Bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak, başta Filistin'de yaşanan katliamlar olmak üzere dünyanın bir çok coğrafyasında akan kan ve göz yaşları nedeniyle buruk bir bayram yaşıyoruz. Dünya üzerindeki savaşların son bulması, akan gözyaşlarının dinmesi ve barışın egemen olması dileğiyle İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlarım" dedi.

Kadooğlu mesajının devamında, "Sevgi, yardımlaşma, dayanışma, barış ve kardeşlik gibi duyguların yoğunlaştığı bayramlar, aynı zamanda bizi biz yapan en önemli günlerdir. Küskünlük ve kırgınlıkların son bulduğu, insanların kardeşçe kucaklaştığı günler olan bayramlar, toplumsal barışımızın ve huzurumuzun artmasına da büyük katkı sağlamaktadır. Bayram günlerinin sevincini dost ve akrabaların yanında, engelli, yaşlı, muhtaç ve kimsesizlerle paylaşarak, bayram sevincinin tüm topluma yayılmasını sağlamalıyız. Bütün bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Dostluğu ve kardeşliği büyütmek için en büyük fırsat olan bayramın, tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini, dünyanın dört bir tarafında mazlumlara yönelik zulümlerin son bulmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu'ndan Bayram Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu'ndan Bayram Mesajı - Son Dakika
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