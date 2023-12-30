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Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz'dan 2024 Yılına İlişkin Mesaj - Son Dakika
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Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz'dan 2024 Yılına İlişkin Mesaj

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2024'ün ekonomide toparlanmanın hızlandığı, depremin yaralarının sarıldığı ve dünya üzerindeki savaşların son bulduğu bir yıl olmasını diledi. Çıkmaz, ihracatçıların krizlere karşı tecrübeli ve dirençli olduğunu belirterek, 2023'te başarılı bir yıl geçirdiklerini söyledi. Ayrıca, 2024 yılında ekonomide daha iyi bir tablo ve belirgin bir iyileşme beklediklerini ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz\'dan 2024 Yılına İlişkin Mesaj
30.12.2023 - 14:14,
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Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "2024'ün, ekonomide toparlanmanın hızlandığı, depremin yaralarının sarıldığı ve dünya üzerindeki savaşların sol bulduğu bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Çıkmaz, "Son yıllarda pandemiyle birlikte başlayan, ardından Rusya- Ukrayna savaşı ile devam eden süreç tüm dünyada ticaretin dengelerini bozdu. Krizlere karşı tecrübeli ve dirençli olan ihracatçılarımız, şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun ülke kalkınmasına daha fazla katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam etti. Hükümetin verdiği destekler ve ihracatçılarımızın gayreti ile her türlü olumsuzluklara rağmen 2023'te başarılı bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim" dedi.

2024 yılının her anlamda daha başarılı geçmesini beklediklerini ifade eden Çıkmaz, özellikle ekonomideki makro verilerde hızlı bir iyileşme beklediklerini vurguladı. Çıkmaz, "Bugün global piyasaların da etkisi ile ekonomide bazı sıkıntılar yaşanıyor. Ancak bunların geçici olduğunu düşünüyoruz. 2024 yılında ekonomi ile ilgili daha iyi bir tablonun ortaya çıkacağını ve özellikle de yılın ikinci yarısından itibaren belirgin bir iyileşmenin görüleceğini tahmin ediyoruz. Diğer taraftan yeni yıla girerken, başta Filistin ve Ortadoğu coğrafyası olmak üzere dünya üzerindeki savaşların ve şiddetin son bulmasını, mazlumların akan göz yaşlarının dinmesini diliyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz'dan 2024 Yılına İlişkin Mesaj - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz'dan 2024 Yılına İlişkin Mesaj - Son Dakika
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