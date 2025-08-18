Güneykaya\'dan Vali Aksoy\'a Veda Ziyareti

Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a veda ziyaretinde bulundu.

Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı iken Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı gereği emekliye ayrılan Hava Orgeneral İsmail Güneykaya Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a veda ziyaretinde bulundu. Valiliğe gelişi esnasında Vali Aksoy tarafından karşılanan Orgeneral Güneykaya, günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Vali Aksoy, Orgeneral Güneykaya'ya görev süresi boyunca devletimize ve milletimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, emeklilik hayatında sağlık ve esenlik diledi. - ESKİŞEHİR