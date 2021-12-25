Üye Girişi
Günlük ekmek israfının Türkiye'ye bedeli 15 milyon lira - Son Dakika

Günlük ekmek israfının Türkiye'ye bedeli 15 milyon lira

25.12.2021 11:14
Günlük ekmek israfının Türkiye'ye bedeli 15 milyon lira

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öncülüğünde Gıdanın Sürdürülebilir Tüketimi konulu panelde gıda israfının ürkütücü boyutuna dikkat çekildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öncülüğünde Gıdanın Sürdürülebilir Tüketimi konulu panelde gıda israfının ürkütücü boyutuna dikkat çekildi. Panelde, Türkiye'de günlük ekmek israfının maliyetinin 15 milyon lirayı bulduğu ifade edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Koordinatörlüğünde yürütülen, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve beş ülkeden 6 proje ortağının yer aldığı Avrupa Birliği Erasmus+Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında düzenlenen 'Gıdanın Sürdürülebilir Tüketimi Paneli' DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda gerçekleştirildi.

DESEM'de gerçekleştirilen panelin açış konuşmasını yapan DEÜ İMYO Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümünden Doç. Dr. Zeki Atıl Bulut, sürdürülebilir bir gıda tüketimi için yetişkinlerin bilinçlendirilmesini amaçladıkları 'mysuscof' uygulamasını anlattı. Aynı zamanda proje yürütücüsü de olan Bulut, yaptıkları çalışmalardan bahsederek, "Proje kapsamında tüketicilerin gıda tüketimi davranışlarını daha sürdürülebilir hale getirebilmek için yetkinliklerini geliştirebilecekleri pek çok öğrenme materyali tasarladık. Ücretsiz mobil uygulamamız 'mysuscof' ile tüm tüketicilerin kullanımına Ocak 2022'den itibaren sunacağız. Proje kapsamında şu ana kadar 5 binden fazla tüketiciye temas ettik. Araştırmalarımız sonunda gıda etiketlerini anlama konusunda kendini yeterli olarak ifade eden yetişkinlerin bile gıdaların 'tavsiye edilen tüketim tarihi' ve 'son tüketim tarihi' arasındaki farkı bilmedikleri sonucuna ulaştık. Bu fark bile dünyamızda zaten kısıtlı bulunan gıdanın israfını artırıyor" dedi.

Bulut'tan sonra söz alan Birleşmiş Milletler FAO Tu"rkiye FETUR Program Destek ve Proje Koordinato"ru" Mehmet Tarakc¸ıogˆlu da, FAO olarak üretimden tüketime kadar gıda kaybı ve israfını tüm boyutları ele alarak izlemeye ve araştırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ekmekte kayıp büyük

Programda konuşan İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Oktay Darcan ise Tarım ve Orman Bakanlığının bir süredir sürdürdüğü 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' projesinin DEÜ'nün yürüttüğü proje ile örtüştüğü kaydetti.

Darcan, "Ekmeğini İsraf Etme" projesinin detaylarından bahsederek, "Türkiye'de ekmek israfı kabaca günlük 15 milyon liraya ulaştı. Bizler yere düşen ekmeği alıp, öpüp alnımıza götürerek saygı gösteren bir milletin evlatlarıyız; ama bu saygıya tezat olarak ekmeği israf eden de bir tüketici alışkanlığına da sahibiz. Dolayısıyla bıkmadan usanmadan her gün insanlarımıza israfa karşı farkındalık kazandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DEÜ Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın'ın gıda tüketimi ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmeler yaptığı ve DEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Görkem Akıncı'nın DEÜ'nün sıfır atık konusundaki çalışmalarını anlattığı panelde bilinçli gıda tüketimine dikkat çekildi. - İZMİR

Günlük ekmek israfının Türkiye'ye bedeli 15 milyon lira
Günlük ekmek israfının Türkiye'ye bedeli 15 milyon lira

YORUMLAR
500

Dokuz Eylül Üniversitesi, Avrupa Birliği, Erasmus, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Günlük ekmek israfının Türkiye'ye bedeli 15 milyon lira - Son Dakika


Son Dakika: Beşiktaş'ta tarihe geçecek karar! Fikret Orman'ın ihraç edilmesi için verilen önerge kabul edildi Son Dakika: Beşiktaş'ta tarihe geçecek karar! Fikret Orman'ın ihraç edilmesi için verilen önerge kabul edildi         
11:16
Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktoru müjdeli haberi verdi: Uzuv kaybı olmayacak Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktoru müjdeli haberi verdi: Uzuv kaybı olmayacak         
11:13
Velayet davasına damga vuran kare! Meğer Özcan Deniz, adliye koridorunda dua ederek beklemiş Velayet davasına damga vuran kare! Meğer Özcan Deniz, adliye koridorunda dua ederek beklemiş         
11:12
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Kuzey Kore liderine ikizi kadar benzeyen biri ortaya çıktı! Her gün ölüm tehdidi alıyor Kuzey Kore liderine ikizi kadar benzeyen biri ortaya çıktı! Her gün ölüm tehdidi alıyor         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Hakkari'de çığ tehlikesi! Çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı Hakkari'de çığ tehlikesi! Çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı         
09:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim         
19:48
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak         
17:02
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12

Son Dakika Haberleri
11:13 Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktoru müjdeli haberi verdi: Uzuv kaybı olmayacak
11:12 Velayet davasına damga vuran kare! Meğer Özcan Deniz, adliye koridorunda dua ederek beklemiş
11:11 Caner Erkin'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok
11:10 Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti! "Pijama, terlik, televizyon" keyfi 400 lira
10:57 Gözlük camındaki detay ihaneti ortaya çıkardı! Kız arkadaşına tatilden fotoğraf yollamıştı
10:52 Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde bir tutuklama
10:49 Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı
10:48 Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var
10:42 İstanbul'da yılbaşı kısıtlamaları olacak mı? İl Sağlık Müdürü açıkladı
10:35 Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 11:26:38. #1.13#
SON DAKİKA: Günlük ekmek israfının Türkiye'ye bedeli 15 milyon lira - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement