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Günübirlik bin kilometrenin üzerinde mesafeyi uçabilen posta güvercinleri Erzincan'dan İzmir'e gitmeleri için havaya salındı

ERZİNCAN - Ege Bölgesi'ndeki 3 derneğin katılımıyla yaklaşık 100 posta güvercini, Erzincan yarışına katıldı. Günü birlik bin kilometrenin üzerinde mesafeyi uçabilen posta güvercinleri Erzincan'dan İzmir'e gitmeleri için havaya salındı.

Hasan Seven adına düzenlenen 2024 yılı yarışının son etabı olan 10'ncu Etap Erzincan 1010 km etabının güvercin salımı Erzincan'dan yapıldı. Posta güvercinlerini salan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bugün, Türkiye'nin en uzun yarışında güvercinlerimizi Erzincan'dan salıyoruz ve 1300 km sonra Bornova'da karşılayacaksınız. Bu güvercinlerin uçuşunun ülkemize ve dünyaya barış getirmesini diliyoruz." dedi.

Geçen yıl yapılan yarışmada, 2018 doğumlu Bold Pilot isimli güvercin, sabah saat 05.50'de yarışa başlayarak akşam saat 20.27'de hava mesafesi olarak bin 10 kilometre, kara mesafesi olarak da bin 400 kilometre yol kat ederek Erzincan'dan İzmir'e 14 saat 37 dakikada uçarak birinci olmuştu.