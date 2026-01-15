Günyüzü ilçesindeki yangında ev kullanılamaz hale geldi

Günyüzü ilçesindeki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Yazır mahallesinde Behzat Özdemir isimli şahsa ait, boş olduğu belirlenen evde yangın çıktı. Tahminlere göre elektrik tesisatından çıkan yangında büyük maddi hasar meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın söndürülerek alevlerin diğer evlere sıçraması önlendi.

Günyüzü İtfaiye Çavuşu Murat Akkaya, "Yangında önemli olan zamanında müdahaledir. Yangın olmaması daha iyi ama ihmaller ve doğal sonuçlardan çıkan yangınlarda zamanında müdahale ederek, başka yerlerin yanmasını önleyip, maddi hasarı en aza indiriyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR