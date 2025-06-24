Gürak ve Caine Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA
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