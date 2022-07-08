Gurbetçiler, bin 400 kilometrelik 'sıla' yolculuğunda arabalı treni tercih ediyor - Son Dakika
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Gurbetçiler, bin 400 kilometrelik 'sıla' yolculuğunda arabalı treni tercih ediyor

08.07.2022 18:14
Gurbetçiler, bin 400 kilometrelik 'sıla' yolculuğunda arabalı treni tercih ediyor

Kurban Bayramı'nı ve yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ana vatana gelmeye devam eden gurbetçiler, bin 400 kilometrelik 'sıla' yolculuğunda arabalı treni tercih etti.

Kurban Bayramı'nı ve yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ana vatana gelmeye devam eden gurbetçiler, bin 400 kilometrelik 'sıla' yolculuğunda arabalı treni tercih etti.

Araçlarıyla uzun yolculuk yapmayı talep etmeyen gurbetçiler, arabalı treni tercih ediyor. Avusturya'nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda rahat şekilde yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkardı. Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından 35 saat süren yolculuğun sonunda Edirne Tren Garına ulaşan gurbetçiler, vatana kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Gurbetçi vatandaş Mehmet Bozkaya, "Sandığımızdan daha güzeldi. Gümrüklerde beklemek bizleri biraz rahatsız etti. Edirne gümrüğünde personel sayısı az, burada daha fazla bekledik. Ama vatanımıza geldiğimiz için mutluyuz. İşlemlerimizi tamamlayıp önce Edirne'nin meşhur tava ciğerini yiyeceğiz ardından İstanbul'a hareket edeceğiz" dedi.

Beklemelerinin dışında yolculuğun iyi geçtiğini ifade eden bir başka gurbetçi de, dinlene dinlene geldiğini ifade etti. Bir başka gurbetçi vatandaş, "Yaz tatili için Türkiye'ye geldim çok mutluyum" diye konuştu.

Gurbetçi Hüseyin Durak, "Memleketimize geldiğimiz için çok mutluyuz, yolculuğumuz iyi geçti" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gurbetçiler, bin 400 kilometrelik 'sıla' yolculuğunda arabalı treni tercih ediyor - Son Dakika

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