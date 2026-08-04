Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçi vatandaşların Avrupa'ya dönüş yolculuğu başladı. Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı ile Bulgaristan'daki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanırken, gurbetçiler memleketlerinden ayrılmanın hüznünü yaşadı.

Yaz tatillerini Türkiye'de aileleri ve yakınlarıyla geçiren gurbetçiler, izin sürelerinin sona ermesiyle başta Almanya olmak üzere yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüşe geçti. Sevdikleriyle vedalaşarak yola çıkan gurbetçiler, kilometrelerce süren yolculuğun ardından Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaştı.

Kavurucu sıcak havaya rağmen sınır kapılarında işlemlerini tamamlamaya çalışan gurbetçiler, zaman zaman yoğunluk oluştururken, bir yandan da memleketlerinden ayrılmanın burukluğunu yaşadı. Yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerin dönüş yoğunluğunun önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Konya'dan Almanya'ya dönüş yoluna çıkan gurbetçilerden Neriman Sezer, "Gelirken çok sevinçliydik, dönerken çok hüzünlüyüz. Çok çileli bir yolculuk başladı tekrardan" dedi.

Gurbetçilerden Serhat Han ise Türkiye'de güzel bir tatil geçirdiklerini belirterek, "Türkiye'de tatilimiz çok iyi geçti. Her yeri gezdik, gördük. İnşallah kazasız döneriz" diye konuştu.