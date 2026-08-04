Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı

Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz tatilini Türkiye'de geçiren gurbetçi vatandaşlar, Avrupa'ya dönmek üzere Kapıkule ve Kapitan Andreevo sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu. Memleketlerinden hüzünle ayrılan gurbetçiler, uzun ve çileli bir yolculuğa başladıklarını ifade etti.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçi vatandaşların Avrupa'ya dönüş yolculuğu başladı. Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı ile Bulgaristan'daki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanırken, gurbetçiler memleketlerinden ayrılmanın hüznünü yaşadı.

Yaz tatillerini Türkiye'de aileleri ve yakınlarıyla geçiren gurbetçiler, izin sürelerinin sona ermesiyle başta Almanya olmak üzere yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüşe geçti. Sevdikleriyle vedalaşarak yola çıkan gurbetçiler, kilometrelerce süren yolculuğun ardından Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaştı.

Kavurucu sıcak havaya rağmen sınır kapılarında işlemlerini tamamlamaya çalışan gurbetçiler, zaman zaman yoğunluk oluştururken, bir yandan da memleketlerinden ayrılmanın burukluğunu yaşadı. Yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerin dönüş yoğunluğunun önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Konya'dan Almanya'ya dönüş yoluna çıkan gurbetçilerden Neriman Sezer, "Gelirken çok sevinçliydik, dönerken çok hüzünlüyüz. Çok çileli bir yolculuk başladı tekrardan" dedi.

Gurbetçilerden Serhat Han ise Türkiye'de güzel bir tatil geçirdiklerini belirterek, "Türkiye'de tatilimiz çok iyi geçti. Her yeri gezdik, gördük. İnşallah kazasız döneriz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafatası kemiğini 8 ay karnında taşıdı Kafatası kemiğini 8 ay karnında taşıdı
Almanya’nın sığırlarda bilinmeyen virüs alarmı Almanya’nın sığırlarda bilinmeyen virüs alarmı
Trump’tan İran’a ’ikiyüzlü’ suçlaması Trump'tan İran'a 'ikiyüzlü' suçlaması
Genç kadına sahilde cinsel taciz Polis yakaladı, mahkeme serbest bıraktı Genç kadına sahilde cinsel taciz! Polis yakaladı, mahkeme serbest bıraktı
Trump’ın gümrük vergisi kararına 25 eyaletten dava Trump'ın gümrük vergisi kararına 25 eyaletten dava
Hemşirenin dairesi “Çöp ev“ çıktı: Tıbbi atıklar da bulununca açığa alındı Hemşirenin dairesi "Çöp ev" çıktı: Tıbbi atıklar da bulununca açığa alındı

22:06
Acun Ilıcalı’dan rekor transfer
Acun Ilıcalı'dan rekor transfer
21:57
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı Suçlama çok ağır
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır
21:55
Domenico Tedesco’dan Fenerbahçe’ye dev kıyak
Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'ye dev kıyak
20:31
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
19:59
Batman’daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
19:49
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 22:44:59. #7.13#
SON DAKİKA: Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.