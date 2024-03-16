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Gurbetten Zara'ya uzanan yardım eli

SİVAS - Almanya'da ikamet eden iki Sivaslı gurbetçi, Zara ilçesine bir tır engelli medikal ürünü gönderdi.

Yardımsever Sivaslı iki gurbetçi, Almanya'da başlattıkları bağış çalışması ile tekerlekli sandalye, hasta yatağı, akülü araç ve engelli medikal ürünlerinden oluşan bağış tırını Zara ilçesine gönderdi. Zara Belediyesi Sosyal işler Müdürlüğü tarafından teslim alınan ürünler, tespit edilen vatandaşlara dağıtımı gerçekleştirildi.

Konu hakkında açıklama yapan Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Kıymetli hemşerim Cengiz Şimşek ve Yakup Karataş beye çok teşekkür ediyorum, Almanya'da bir organizasyon gerçekleştirerek, bir yıl süre içerisinde Zaralı, Sivaslı olmak üzere Türkiye'den oraya giden tüm gurbetçilerimizin yardımlarıyla ilçemize bir tır akülü araba, tekerlekli sandalye, engelli vatandaşlarımızın ihtiyacını kapsayacak bir çok ürünü dün itibariyle teslim aldık. Çok kıymetli hemşerilerimize araçlarını ve temel ihtiyaçları olan ürünlerin dağıtımını gerçekleştirdik. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarımıza, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Bir senedir bu organizasyon işiyle uğraşıyorum"

Bir senedir bu organizasyon işiyle uğraştığını ifade eden Cengiz, "Çaba gösterdik, malzemeleri buraya getirmek için. 9 aylık bir rahatsızlık sürecim oldu ama Allah'ın izniyle toparladık malzemeleri, getirdik buraya" diye konuştu.

"Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım"

Elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Yakup Karataş da, "Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Bugün burada da, bilhassa bir kız çocuğuna arabasını teslim ettiğimizde emeğimizin karşılığını aldığımıza inanıyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.