Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri denetimlerde İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcunun oyuncak gitarı ve valizine gizlenmiş 1 kilo 102 gram metamfetamin ile bir tır ve dorsesinde iki çuval içine saklanmış 22 kilo 40 gram morfin ele geçirdi. Uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik denetimlerin sürdüğü bildirildi.
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, farklı yöntemlerle ülkemize sokulmaya çalışılan uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İran'dan ülkemize giriş yapan İran uyruklu şahsın yolcu salonunda yapılan kontrollerde, beraberinde getirdiği oyuncak gitar ile valizinin çekme demirlerine gizlenmiş vaziyette toplam 1 kilo 102 gram metamfetamin maddesi tespit edilerek ele geçirildi.
Öte yandan, İran'dan ülkemize giriş yapan bir tır ve dorsesinde gerçekleştirilen aramalarda da iki çuval içerisine gizlenmiş 22 kilo 40 gram morfin maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında sınır kapılarımızda yürütülen denetim ve kontrol faaliyetleri titizlikle sürdürülmektedir.
Haber: Servet Aslan
Son Dakika › Yerel › Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu: 23 kilodan fazla uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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