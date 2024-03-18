BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra program günün anlam ve önemine dair konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.
Güroymak Asri Mezarlığındaki şehit mezarları ziyaret edilerek, dua yapılmasıyla program sona erdi.
Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Zahid Uzun, protokol üyeleri, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı. - BİTLİS
Son Dakika › Yerel › Bitlis'te Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
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