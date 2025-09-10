Gürsel Tekin CHP İl Başkanlığı'ndan Ayrıldı - Son Dakika
Gürsel Tekin CHP İl Başkanlığı'ndan Ayrıldı

Gürsel Tekin CHP İl Başkanlığı\'ndan Ayrıldı
10.09.2025 14:21
Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kısa süreli bir ziyaretin ardından ayrıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. Gürsel Tekin, geçtiğimiz pazartesi Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığına gelişinde olaylar çıkmış, su şişesi ve bazı cisimler fırlatılan Tekin yoğun tepkiler eşliğinde binaya girmişti.

"BİRAZ ÖNCE ARKADAŞIMIN ÖLÜM HABERİNİ ALDIM"

Tepkilerin odağındaki Gürsel Tekin, CHP'nin il binasına geldi. Binaya girişinden önce basın mensuplarına konuşan Tekin, "Benim bu saatten sonra sizinle paylaşabileceğim, size verebileceğim hiçbir bilgi yok. Size söz verdiğim için geldim. Çok kıymetli bir arkadaşım 4 gün önce beyin kanaması geçirmişti. Bir az önce ölüm haberini aldım. Oraya gideceğim. Sizden ricam şu; biz bugünden itibaren işimize gücümüze bakacağız. Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olun" dedi. Ardından binaya giren Tekin, yaklaşık 5 dakikalık sürenin ardından başkanlıktan ayrıldı.

Kaynak: İHA

