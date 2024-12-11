Gürsu Belediyesi 100. İstihdam Buluşmasını Düzenledi

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Gürsu Belediyesi, "Kadın Girişimciliği ve İstihdamı" temasıyla 100. istihdam buluşmasını düzenledi. Bu etkinlik, Bugüne kadar düzenlenen istihdam buluşmalarında 5 bin 500 vatandaş, firmalarla yüz yüze görüşerek iş arama süreçlerini hızlandırdı. Ayrıca, Gürsu'daki Kollektif Kariyer Merkezi, 7 bin vatandaşa özgeçmiş kaydı yaparak onların iş bulma şanslarını artırdı. Gürsu Belediyesi, sosyal belediyeciliği tam anlamıyla hayata geçirerek iş arayan vatandaşları, işverenlerle buluşturmayı devam ediyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 100. İstihdam Buluşması'na, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"4 bin vatandaşa iş bulmalarında yardımcı olduk"

Başkan Işık, konuşmasına, "Kollektif Kariyer Merkezimiz, Bursa'nın ilk özel istihdam bürosudur. 5 yıldır süren projelerimizle 4 bin vatandaşa iş bulmalarında yardımcı olduk. 5 bine yakın gencin kariyer hayatına yön verdik. Bugüne kadar düzenlediğimiz istihdam buluşmalarında, 5 bin 500 vatandaşımıza, işverenlerle doğrudan görüşme fırsatı sunduk. Ayrıca, 7 bin vatandaşımız, Kollektif Kariyer Merkezi'ni ziyaret ederek iş arama süreçlerinden faydalandı.

"2500'den fazla vatandaş fayda aldı"

Başkan Işık, "E-Ticaret ve Dijital Pazarlama becerileri ile gençlerin ve kadınların istihdamını artırmak için 'Genç Girişimciyiz' projemizi 5. etaba taşıdık. Bu projede iki dönem gençlere, üç dönem ise kadınlara yönelik eğitimler verdik. Projeye katılan 125 kişiden 51'i kadın, 25'i ise vergi muafiyeti alarak kendi girişimlerini kurmayı başardı.2500'den fazla vatandaş fayda aldığını söyledi.

Gürsu Belediyesi'nin istihdam buluşmalarının, kentin doğusundaki bu belediyeden dalga dalga önce Bursa'ya sonra da tüm Türkiye'ye yayıldığını dile getiren Işık, "Bugün burada özellikle kadınlar için iş fırsatları sağlayan firmaları bir araya getirdik. Bu etkinlik, sadece iş arayanlar için değil, aynı zamanda firmalar için de önemli bir fırsat. Hem işverenler hem de çalışanlar, yüz yüze görüşerek kendilerini daha iyi tanıtma şansı buluyorlar" dedi.

Konuşmalarının ardından, başarı hikaye sunumlarını yapan girişimci kadınlar yaptıkları girişimleri izleyenlere sundu, sunumdan sonra belediye başkanı tarafından katılım belgesi takdim edildi.

Etkinliğin ardından, katılımcılar firmaların stantlarına giderek iş başvurularını yaptı. Firmalar, iş başvurusu yapan vatandaşlara iş imkanları hakkında detaylı bilgiler sunuldu. - BURSA