Gürsu Belediyesi, Altın Karınca 2024 Ödülleri'nde Dört Ödül Kazandı - Son Dakika
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Yerel

Gürsu Belediyesi, Altın Karınca 2024 Ödülleri'nde Dört Ödül Kazandı

Gürsu Belediyesi, Altın Karınca 2024 Ödülleri\'nde Dört Ödül Kazandı

Gürsu Belediyesi, Altın Karınca 2024 Ödülleri'nde yerel kalkınma ve iklim değişikliği kategorilerinde ödüller alarak ödül sayısını dörde çıkardı. Başkan Mustafa Işık, projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen ekibe teşekkür etti.

13.12.2024 14:59  Güncelleme: 15:02
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Marmara Belediyeler Birliği tarafından, bu yıl 10. kez düzenlenen Altın Karınca 2024 Ödülleri çerçevesinde, 2 projesiyle ödül kazanan Gürsu Belediyesi, 2020 ve 2022 yıllarında da ödüle layık görülen projelerine yeni ödülleri ekleyerek ödül sayısını dörde çıkardı.

Yaşam kalitesi yüksek şehirler oluşması için belediyelerin iyi uygulamalarının ödüllendirildiği Altın Karınca 2024 Ödülleri kapsamında; Gürsu Belediyesi, yerel kalkınma kategorisinde "Genç Dijital Girişimcilik Projesi", iklim değişikliği ve çevre yönetimi kategorisinde de "Gürsu'da Sürdürülebilir Yeşil Bir Gelecek Projesi" ile Altın Karınca Ödülü almaya hak kazandı.

"Samimiyetle, gece gündüz demeden verilen emeğin ödülü"

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve ekibi, İstanbul Cemal Reşit Rey Salonu'nda düzenlenen törende, ödüllerini, Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in elinden aldı.

Ödülleri, projelerin hayata geçirilmesinde emeği olan ekipleriyle birlikte alan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Yaşadığımız şehrin gelişmesini sağlayacak hizmetleri ilçemize kazandırmak amacıyla, samimiyetle, gece gündüz demeden, özveriyle yaptığımız çalışmalarımızın fark oluşturmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Hep birlikte elde ettiğimiz bu başarıdaki emekleri için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Gençler ve kadınlar için gelişim projeleri

Temmuz 2023 te uygulaması başlayan, BEBKA Kalkınma Ajansı'nın 1 milyon liralık hibe desteğiyle hayata geçirilen, 40 yaş üstü kadınlar ve 13-25 yaş arası gençleri hedef alan "Genç Dijital Girişimcilik Akademisi" Projesi ile gençler ve kadınlar, girişimcilik ve istihdam alanlarında desteklenmekte.

Gençler; düzenlenen dijital oyun geliştirme kampları ve yarışmaları, e-ticaret hackathonları, eğitim ve etkinliklerle gelişimlerine destek bulurken, kendilerine sunulan iş imkanlarıyla da iş hayatına atılmakta. Girişimcilik eğitimleri ve ürünlerini pazarlama imkanları elde edenkadın girişimciler de sahip oldukları haklar konusunda bilinç kazanarak iş hayatına atılma gücü elde etmekte.

Gürsu Belediyesi, 2022 yılında başlattığı "Gürsu'da Sürdürülebilir Yeşil Bir Gelecek Projesi" ile de Gürsu'yu çevre dostu bir yaşam alanına dönüştürme hedefiyle birçok proje ve hizmeti hayata geçirdi.

Gürsu'da sıfır atık bilinci ve duyarlılığı oluşturmak amacıyla birçok kampanya ve program gerçekleştiren Gürsu Belediyesi, geri dönüşüm oranlarını arttırmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı, enerji verimliliği sağlamayı böylelikle karbon ayak izi azaltılmış, daha temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulmasına katkı sağlamayı başardı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gürsu Belediyesi, Altın Karınca 2024 Ödülleri'nde Dört Ödül Kazandı - Son Dakika

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