Gürsu Belediyesi, Bursa Food Point Fuarı'nda Tarım Projelerini Tanıttı - Son Dakika
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Gürsu Belediyesi, Bursa Food Point Fuarı'nda Tarım Projelerini Tanıttı

Gürsu Belediyesi, Bursa Food Point Fuarı\'nda Tarım Projelerini Tanıttı

Gürsu Belediyesi, Bursa Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nda yer alarak yeni tarım projelerini yerli ve yabancı konuklara tanıttı. Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçeyi tarımsal üretim merkezi haline getirmek için önemli adımlar attıklarını belirtti.

07.10.2024 09:58  Güncelleme: 10:00
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Gürsu Belediyesi Bursa Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nda yer alan ilk ve tek belediye olarak, yeni tarım projelerini, yerli ve yabancı konuklara tanıttı. Yabancı heyetleri de standında ağırlayan Gürsu Belediyesi ilçedeki kooperatifler ile heyetleri de bir araya getirdi.

Bursa Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, Merinos Fuar alanında, 72 gıda firmasının katılımıyla gerçekleştirildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nca, Bursa'nın sahip olduğu ekonomik ve beşeri zenginliklerin yeni işbirlikleri ile küresel pazarda sergilenmesi amacı ile geliştirilen Fuar'da, URGE programı çerçevesinde yüz yüze iş görüşmelerine de imkan sunuldu.

Gürsu Belediyesi'nce oluşturulan stantda, ilçede üretilen ürünler doğrudan tüketici ile buluşturulurken, misafir edilen ticari heyet ve kurumlara da ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Yabancı alım heyetleri Gürsu'da ağırlandı

"İlçemizi Marmara'nın tarımsal üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bu amacımız doğrultusunda Gürsu'muzu özellikle meyvecilikte bir cazibe merkezi yapmak istiyoruz. Bunun için ilk adımı attık. ARGE müdürlüğümüz bünyesinde kısa adı GÜRTAM olan Gürsu Belediyesi Tarımsal Araştırmalar Merkezi'ni kurduk. BTSO ile iş birliği yaparak ilçemizde kısa adı URGE olan Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesini başlattık. Arkadaşlarımız ilçemizdeki tüm çiftçilerimizi, soğuk hava depolarını ve tarımsal işletmeleri ziyaret ederek sorun ve önerilerini dinliyorlar. GÜRTAM üzerinden, Gürsu ovamıza, tarımla uğraşan çiftçilerimize ve işletmelerimize fayda sağlayacak birçok faaliyet gerçekleştireceğiz. Amacımız bölgenin tarımsal potansiyelini harekete geçirmek, sorunlara hep birlikte çözüm üretmek ve uluslararası rekabet gücünü arttırmak" dedi.

Katar, Sudi Arabistan, Doha, İngiltere, Hollanda, Moldova, Kosova, Azerbaycan, Bosna Hersek'ten gelen firmalar fuar çerçevesinde Gürsu'daki kooperatifleri de ziyaret ettiler. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gürsu Belediyesi, Bursa Food Point Fuarı'nda Tarım Projelerini Tanıttı - Son Dakika

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